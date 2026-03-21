روزنامۀ وال‌استریت جورنال به نقل از چند منبع رسمی آمریکایی گزارش داد که ایران اخیراً دو موشک بالستیک میان‌برد به سمت پایگاه دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرده بوده است.

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش مشابهی منتشر کرد.

بر پایۀ گزارش وال استریت جورنال،‌ هیچ‌یک از این موشک‌ها به پایگاه هوایی مشترک آمریکا و بریتانیا اصابت نکرده‌اند؛ یکی در طول مسیر، در آب سقوط کرده و یک ناو ایالات متحده هم یک موشک رهگیر SM-3 را به ‌سوی دیگری شلیک‌ کرده بوده است؛ هرچند مشخص نیست که عملیات رهگیری و انهدام موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر.

پایگاه دیه‌گو گارسیا، در جزایر چاگوس یکی از دو پایگاهی است که بریتانیا به ایالات متحده اجازه داده است تا برای عملیات «دفاعی» در ایران از آن استفاده کند.

فاصلۀ این پایگاه که از جمله میزبان بمب‌افکن‌های رادارگریز بی-۲ ایالات متحده است، تا تهران بر روی خط مستقیم، نزدیک به ۳۸۰۰ کیلومتر و تا جنوبی‌ترین نقاط ایران، حدود ۳۰۰۰ کیلومتر است.

کاخ سفید، پنتاگون و سفارت بریتانیا در واشینگتن هنوز موضوع شلیک موشک‌های ایران به سمت این پایگاه را تایید یا تکذیب نکرده‌اند؛‌ اما در صورت تأیید‌شدن، این اقدام نشانی خواهد بود از این‌که تهران موشک‌هایی با برد بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، در اختیار دارد.

خبرگزاری حکومتی مهر در این زمینه نوشته که «هدف قرار دادن جزیرهٔ نظامی دیه‌گو گارسیا که بیش از چهار هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد نشان می‌دهد که برد موشک‌‌های ایران فراتر از آن چیزی است که پیشتر دشمن تصور می‌کرد».

پایگاه هوایی دیه‌گو گارسیا

این پایگاه در جزایر چاگوس در میانۀ اقیانوس هند ساخته شده و سال‌هاست که به‌طور مشترک در اختیار بریتانیا و ایالات متحده بوده است.

بریتانیا به‌تازگی موافقت کرده است جزایر چاگوس را که از دهه ۱۹۶۰ در اختیار داشته، به موریس بازگرداند و تنها کنترل پایگاه دیه‌گو گارسیا، واقع در بزرگترین جزیره به همین نام را به شکل اجاره حفظ کند. تصمیمی که خشم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را برانگیخت.