آیا راهی برای کاهش تنش میان تهران و ابوظبی وجود دارد؟ گفتوگو با علی معموری
چند ساعت بعد از برقراری آتشبس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیجفارس هدف حملاتی قرار گرفت. در آن زمان رسانههای داخلی در ایران انگشت اتهام را به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک و ماه نیم بعد از آن حمله، روزنامه آمریکایی والاستریت جورنال روز ۲۱ اردیبهشت در گزارشی به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده است. این گزارش مینویسد که این اقدامات امارات «میتواند این کشور را به یکی از طرفهای فعال جنگی تبدیل کند که خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات آن از سوی ایران بوده است». با ادامه تنش میان ایران و امارات متحده عربی، و انتشار چنین گزارشهایی که البته هنوز مقامات ابوظبی درباره آن اظهارنظر نکردهاند، چشمانداز روابط طرفین چیست؟ علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا به این پرسش پاسخ میدهد.
