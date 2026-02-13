شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بر پایه گزارشهای «موثق و میدانیِ معلمان، والدین و دانشآموزان» از چند استان از «سرکوب خاموش» در مدارس کشور خبر داده است.
این شورا در گزارش خود که در شبکه ایکس هم منتشر شده نوشته که دامنه سرکوبهای خیابانی دیماه در کشور «اکنون به شکل خطرناکی به داخل کلاسهای درس کشیده شده است.»
شورای هماهنگی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه، ۲۳ بهمن، بر اساس اسناد و روایاتی که به دستش رسیده از ورود «نیروهای غیرتخصصی» و پروژه «تفتیش عقاید» به مدارس سراسر کشور بر اساس یک «الگوی سیستماتیک» خبر داده است.
این گزارش حاکی است در پی اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، «مدارس به حیاط خلوت نهادهای امنیتی تبدیل شدهاند. شاهدان عینی گزارش میدهند که افرادی خارج از کادر آموزشی (تحت عناوین نیروهای بسیج، مبلغان مذهبی و عوامل لباسشخصی) با برنامههای از پیش تعیینشده وارد مدارس شدهاند.»
شورای هماهنگی افزوده است: «مأموریت این افراد نه آموزش، بلکه «تفتیش عقاید» و اعمال فشار روانی بر دانشآموزان گزارش شده است.»
در این گزارش همچنین تأکید شده است که این نیروها «مدرسه را که باید خانه دوم و پناهگاه امن کودک باشد، به کانون مناقشه و وحشت بدل کرده است.»
«بازجوییهای مکرر، پرسشهای تهدیدآمیز و القای حس نظارت دائمی»، به نوشتۀ این شورا، «عملاً مدرسه را از یک نهاد حمایتگر به یک منبع تهدید» تبدیل کرده است.
این بیانیه یکی از نگرانکنندهترین بخشها از گزارشهای دریافتی خود را «تلاش سیستم برای تخریب دیوار اعتماد» میان معلم و شاگرد معرفی کرده است.
جدا از این گزارشها، پیشتر گزارشهایی هم از بازداشت تعداد نامعلومی از دانشآموزان در جریان اعتراضات منتشر شده است.
در همین زمینه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی پیشتر با اذعان به اینکه تعدادی دانشآموز زیر ۱۸ سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دیماه بازداشت شدهاند، از بیپاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانشآموزان کشتهشده و بازداشتشده خبر داده بود.
سپس امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اذعان به بازداشت کودکان زیر ۱۸ سال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از ادامه بازداشت تعدادی از آنها برای انجام «تحقیقات» خبر داد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه در ادامه بیانیه خود هشدار داده که تداوم حضور نیروهای امنیتی، حوزوی و بسیجی در مدارس «تیر خلاصی» بر پیکر نظام آموزشی است و خواستار خروج فوری تمامی نیروهای غیرآموزشی از مدارس شده است.
بر اساس آماری که این شورا تاکنون توانسته است راستیآزمایی کند، دستکم ۲۰۰ دانشآموز در جریان اعتراضات دیماه و سرکوب خشونتآمیز نیروهای امنیتی کشته شدهاند.