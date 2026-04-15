دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید گزینه مطلوب او دستیابی به توافق با ایران است و نه تمدید آتش‌بس. آقای ترامپ با گذشت یک هفته از آتش‌بس ۱۴ روزه در حالی که می‌گوید تمایل او به توافق به این دلیل است که «ایرانی‌ها بتوانند کشورشان را بازسازی کنند» که آمریکا هزاران سرباز تازه‌نفس را راهی خاورمیانه می‌کند. روزنامه واشینگتن پست در این‌باره به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پنتاگون در روزهای پیشِ رو چندین هزار نیروی نظامی دیگر را به خاورمیانه اعزام می‌کند. در گفت‌وگو با شایان سمیعی تحلیلگر امور امنیت ملی و خاورمیانه در پایتخت آمریکا از او پرسیدیم که راهبرد ایالات متحده در این روزهای آتش‌بس چیست ؟