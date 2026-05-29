جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۲۹

تفاهم احتمالی آمریکا و ایران به معنی پایان «نه جنگ، نه صلح» است؟ گفت‌وگو با علی واعظ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، تازه‌ترین سیگنال در زمینه نزدیک بودن دستیابی به یک تفاهم با ایران را نشان داد و گفت به «اتاق وضعیت» می‌رود تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند. این در حالیست که تهران هم از موضع خود بارها گفته که هیچ تفاهمی بدون اعلام رسمی ایران در این زمینه «نهایی» نیست. آقای ترامپ در پیام خود برخی بندهایی را که در این روزها سرخط خبرهای بین‌المللی بوده را برشمرد؛ مانند سرنوشت ذخیره اورانیوم غنی‌شده، رفت و آمد در تنگه هرمز و محاصره دریایی. ساعتی پیشتر در تهران محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، روز جمعه تهدید کرد که تهران امتیازات مورد نظر خود در توافق پایان دادن به جنگ را با «موشک» می‌گیرد و پیش از اقدام واشینگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد قالبیاف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اضافه کرد: «هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است» و ایران «اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد». علی واعظ، مدیربخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، سوییس به رادیوفردا می‌گوید تفاهم میان دو کشور بسیار محتمل است اما دست یافتن به توافق جامع به فاکتورهایی بستگی دارد که دستیابی به آن را دشوارتر می‌کند.

