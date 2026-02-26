۴ یک هواپیمای نظامی آمریکا روی باند پایگاه هوایی لاژِش، که نیروی هوایی آمریکا و پرتغال از آن استفاده می‌کنند.



افزایش تحرکات نظامی آمریکا در لاژش به بحث‌هایی در پرتغال دامن زده است. دولت این کشور می‌گوید که جابه‌جایی هواپیماهای آمریکایی در این پایگاه نیازمند گرفتن مجوز از لیسبون نیست.