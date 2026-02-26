لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۲:۴۶
گزارش تصویری

آرایش تجهیزات نظامی آمریکا هم‌ز‌مان با افزایش تنش با ایران

جنگنده‌ها بر روی عرشه ناو «یواس‌اس جرالد آر. فورد» در بندری در جزیره کرت یونان، پنجم اسفند.واشینگتن در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین آرایش‌های نظامی خود را در خاورمیانه از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق صورت می‌دهد.
۱ جنگنده‌ها بر روی عرشه ناو «یواس‌اس جرالد آر. فورد» در بندری در جزیره کرت یونان، پنجم اسفند.

واشینگتن در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین آرایش‌های نظامی خود را در خاورمیانه از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق صورت می‌دهد.
ناو جرالد آر فورد در حال عبور از تنگه جبل‌الطارق قبل از رسیدن به جزیره کرت در یونان
۲ ناو جرالد آر فورد در حال عبور از تنگه جبل‌الطارق قبل از رسیدن به جزیره کرت در یونان
دام‌ها در حال چریدن در مقابل تانکرهای نیروهای هوایی ایالات متحده برای سوخت‌رسانی هوایی.این عکس روز چهارم اسفند از پایگاه هوایی لاژِش در مجمع‌الجزایر آزورس، تحت حاکمیت پرتغال، گرفته شده است.
۳ دام‌ها در حال چریدن در مقابل تانکرهای نیروهای هوایی ایالات متحده برای سوخت‌رسانی هوایی.

این عکس روز چهارم اسفند از پایگاه هوایی لاژِش در مجمع‌الجزایر آزورس، تحت حاکمیت پرتغال، گرفته شده است.
یک هواپیمای نظامی آمریکا روی باند پایگاه هوایی لاژِش، که نیروی هوایی آمریکا و پرتغال از آن استفاده می‌کنند. افزایش تحرکات نظامی آمریکا در لاژش به بحث‌هایی در پرتغال دامن زده است. دولت این کشور می‌گوید که جابه‌جایی هواپیماهای آمریکایی در این پایگاه نیازمند گرفتن مجوز از لیسبون نیست.
۴ یک هواپیمای نظامی آمریکا روی باند پایگاه هوایی لاژِش، که نیروی هوایی آمریکا و پرتغال از آن استفاده می‌کنند.

افزایش تحرکات نظامی آمریکا در لاژش به بحث‌هایی در پرتغال دامن زده است. دولت این کشور می‌گوید که جابه‌جایی هواپیماهای آمریکایی در این پایگاه نیازمند گرفتن مجوز از لیسبون نیست.
یک جنگندهٔ نظامی آمریکا روز اول اسفند در پایگاه هوایی «راف میلدنهال» بریتانیا در سوفوک فرود می‌آید.
۵ یک جنگندهٔ نظامی آمریکا روز اول اسفند در پایگاه هوایی «راف میلدنهال» بریتانیا در سوفوک فرود می‌آید.
هواپیماهای نظامی آمریکا که ۳۰ بهمن روی باند فرودگاه بین‌المللی صوفیه در بلغارستان دیده شدند.
۶ هواپیماهای نظامی آمریکا که ۳۰ بهمن روی باند فرودگاه بین‌المللی صوفیه در بلغارستان دیده شدند.
تصویری از یک تانکر نیروی دریایی آمریکا که ۲۹ بهمن از روی عرشه فرماندهی یک ناوشکن در دریای عرب عکاسی شده است.
۷ تصویری از یک تانکر نیروی دریایی آمریکا که ۲۹ بهمن از روی عرشه فرماندهی یک ناوشکن در دریای عرب عکاسی شده است.
ایران و روسیه در روزهای اخیر چندین تصویر منتشر کرده‌اند که رزمایش‌ مشترک دریایی آن‌ها را نشان می‌دهد. این تصویر مربوط به ۲۸ بهمن، شلیک یک موشک از یک شناور ایرانی در آب‌های ساحلی جنوب ایران را نشان می‌دهد.
۸ ایران و روسیه در روزهای اخیر چندین تصویر منتشر کرده‌اند که رزمایش‌ مشترک دریایی آن‌ها را نشان می‌دهد.

این تصویر مربوط به ۲۸ بهمن، شلیک یک موشک از یک شناور ایرانی در آب‌های ساحلی جنوب ایران را نشان می‌دهد.
XS
SM
MD
LG