روزنامه وال‌استریت جورنال روز ۲۷ فروردین در مطلبی با اشاره به برآورد اولیه خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری ناشی از جنگ، نوشته که «اقتصاد ویران‌شده» ایران به این معنی است که کشور «دلیل فوری» برای مذاکره دارد. این روزنامه می‌نویسد که اگر چه مقام‌های ارشد ایران سعی در جلوه‌دادن یک پیروزی دارند اما با «چالش بزرگی» در بازسازی پس از جنگ روبرو هستند که آن‌ها را برای مذاکره جهت لغو تحریم‌ها تحت فشار قرار می‌دهد. اقتصاد امروز ایران چگونه با ابعاد بسیار عظیم خسارات ناشی از جنگ روبه‌رو خواهد شد؟ ارزیابی حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا را بشنوید.