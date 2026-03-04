ترس،‌ دلهره،‌ نگرانی به ویژه برای کودکانی که از جنگ چیزی نمی‌دانند، ترس از ویرانی،‌ از آینده ایران و همزمان خوشحالی از مرگ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و امید به آینده‌ای متفاوت؛ احساسات ضد و نقیضی است که در میانه صداهایی که از ایران به گوش می‌رسد، ملموس است. اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران قطع است. برخی کاربران که به‌رغم قطع اینترنت، به‌زحمت راهی به شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کنند، از مشاهدات و تجربهٔ زیستن در جنگ می‌نویسند. صداهایی که در این گزارش می‌شنوید، بازخوانی شده است.