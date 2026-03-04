لینک‌های قابلیت دسترسی

صداهایی که در میانهٔ جنگ از ایران به گوش می‌رسد

ترس،‌ دلهره،‌ نگرانی به ویژه برای کودکانی که از جنگ چیزی نمی‌دانند، ترس از ویرانی،‌ از آینده ایران و همزمان خوشحالی از مرگ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و امید به آینده‌ای متفاوت؛ احساسات ضد و نقیضی است که در میانه صداهایی که از ایران به گوش می‌رسد، ملموس است. اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران قطع است. برخی کاربران که به‌رغم قطع اینترنت، به‌زحمت راهی به شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کنند، از مشاهدات و تجربهٔ زیستن در جنگ می‌نویسند. صداهایی که در این گزارش می‌شنوید، بازخوانی شده است.

