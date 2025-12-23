مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه دوم دیماه لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ رابه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه کرد که با حذف چهار صفر، رقم آن «۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان» اعلام شد.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته که حذف چهار صفر براساس قانون جدید صورت گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه گفت اعلام وصول امروز بودجه تشریفاتی است و روز یکشنبه بررسی کلیات آن در دستور کار قرار میگیرد.
این نخستین بودجه سالانۀ کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، بهصورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی میشود.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، در لایحهٔ ۱۴۰۵ بودجه صداوسیما با ۲۱ درصد رشد به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال بهنظر میرسد که رقم یادشده به شیوه سالهای قبل، در مجلسِ تحت کنترل اصولگرایان بیشتر افزایش پیدا کند.
صداوسیما بهرغم دریافت منابع هنگفت در بودجهٔ سالانهٔ ایران، از بحران مخاطب رنج میبرد و از سوی دیگر با تراکم نیروی انسانی روبهرو است.
رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما میگوید این رسانهٔ حکومتی ۷۰ درصد مخاطب دارد، زیرا معیار آن تماشای ۱۵ دقیقهای برنامههای تلویزیونی است. این در حالی است که منابع دیگر با رد این معیار، رقم مخاطبان آن را حدود ۱۱ درصد عنوان میکنند.
میزان افزایش بودجهٔ حوزههای علمیه در لایحهٔ سال ۱۴۰۵ نیز دستکم ۱۴ درصد رشد نشان میدهد.
به گزارش سایت «تجارتنیوز»، میزان بودجهٔ چهار نهاد اصلی حوزوی شامل «مرکز خدمات حوزههای علمیه»، «شورای عالی حوزههای علمیه»، «جامعهٔ المصطفی العالمیه» و «شورای برنامهریزی حوزهٔ علمیه خراسان» در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان افزایش بودجه پیشنهادی موسسهٔ نشر آثار خمینی نیز ۱۶ درصد افزایش نشان میدهد و از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است.
افزایش بودجه نهادهای ایدئولوژیک در حالی است که دولتهای ایران همواره از کسری بودجه شدید رنج میبرند، اما در عین حال اقدامی برای کاهش بودجه چنین نهادهایی انجام نمیدهند.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم ۵۰ درصدی
در این لایحه، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده و این در حالی است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبانماه امسال نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شد. مطابق لایحهٔ پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد نیز ۴۸۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است، به این معنی که افراد دارای درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
بر اساس لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲ درصدی روبهرو شده و به ۲۹۰ میلیارد تومان (با حذف چهار صفر) افزایش یافته است.
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی نیز برابر با ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است. ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده میشود.
دولت همچنین نرخ جدیدی برای ارز در نظر گرفته که نزدیک به نرخ بازار آزاد ارز است؛ به این معنی که در محاسبه حقوق ورودی گمرکی، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان لحاظ شده است.
بر اساس لایحه دولت، تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ سیسی به بالا نیز از ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد قیمت خودرو اعلام شده است.