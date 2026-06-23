عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم تیرماه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست که فوراً احکام محکومیت پرستو احمدی، خواننده، و هشت نوازنده دیگر را لغو کنند.

این افراد به‌دلیل اجرای کنسرت «کارونسرا» یا «کنسرت فرضی» در ۲۱ آذر سال ۱۴۰۳، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم شده‌اند.

دادگاه کیفری استان قم در حکم قضایی خود، که رادیو فردا نیز آن را رؤیت کرده، اتهام آن‌ها را «جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی» عنوان کرده است.

عفو بین‌الملل در بیانیهٔ خود، شلاق را «مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خوانده که برخلاف «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به شمار می‌رود».

این نهاد حقوق بشری می‌گوید که «این احکام شلاق، غیرانسانی‌بودن و خشونت نظام قضایی ایران و نقش آن در تعرض به حقوق زنان را برجسته می‌کند».

عفو بین‌الملل تأکید کرده که مقام‌های ایران باید حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی را لغو کنند و به جرم‌انگاری آزادی بیان پایان دهند. جامعه بین‌المللی نباید اجازه دهد در بحبوحهٔ توافق آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، سرکوب دوباره حقوق زنان رخ دهد.

کنسرت پرستو احمدی به صورت زنده از یک کاروانسرا در استان قم پخش شد و ویدئوی آن به سرعت فراگیر شد و میلیون‌ها بازدید گرفت. این خواننده، بدون حجاب اجباری و با لباس آستین‌کوتاه اجرای خود را انجام داد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش این کنسرت، علیه پرستو احمدی و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی همراه با احسان بیرقدار، نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری، نوازنده گیتار الکتریک در ۲۴ آذرماه بازداشت شدند اما بعدتر اعلام شد که هر سه نفر آزاد شدند.

در پی انتشار این ویدئو، قوه قضائیه کاروانسرای تاریخی «دیر گچین»، محل اجرای کنسرت، را هم پلمب کرد.

حکم صادرشده در دادگاه کیفری قم بدوی است و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.