احکام قضایی علیه صدای زنان در گفتوگو با ماندانا خضرایی
دادگاه کیفری استان قم، پرستو احمدی، خواننده، و هشت تن دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان «کنسرت فرضی کاروانسرا» را بهطور جداگانه به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوعالخروجی و دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرد.البته این حکم درمهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است اما وقتی یک اجرای کنسرت فرضی در دنیای مجازی، با چنین واکنش قضایی روبهرو میشود، آیا هنرمندان زن بیشتر از پیش دچار خودسانسوری میشوند؟ ماندانا خضرایی خواننده و ترانهسرا مقیم آمریکا به این پرسش پاسخ میدهد.
از همین مجموعه
-
-
خرداد ۳۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
خرداد ۳۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۳۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۳۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-