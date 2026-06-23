خوانندگیِ پرستو احمدی در کاروانسرای دیرگچین در نزدیکی قم آن‌هم‌ بدون حجاب اجباری، منجر به صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق برای او و همراهانش شده است. این حکم بار دیگر موضوع خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه پای صحبت هانا کامکار نشستیم. خواننده‌ای که در سبک‌های موسیقی کُردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به‌دلیل فعالیت هنری‌اش مجبور به ترک وطن شده است. مهرداد میردامادی در آغاز این گفت‌وگو از سابقه خوانندگی او و مشکلاتی که برایش ایجادشد، پرسیده است.