پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۲:۵۶

چرا جمهوری اسلامی مجبور به انتخاب رهبر است؟ گفت‌وگو با رضا علیجانی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اظهارات مختلفی دربارهٔ رهبر آینده جمهوری اسلامی بیان کرده است. از یک سو هشدار می‌دهد که رهبر بعدی را هم از میان بر می‌دارد و از سوی دیگر می‌گوید که باید در انتخاب رهبر بعدی ایران نقش داشته باشد و مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر نمی‌پذیرد. این در حالی است که در ایران هم خبرها دربارهٔ نحوهٔ انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی ضدونقیض است و مشخص نیست که این روند چگونه شکل گرفته و کامل می‌شود. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، را در این زمینه بشنوید.

