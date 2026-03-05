دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اظهارات مختلفی دربارهٔ رهبر آینده جمهوری اسلامی بیان کرده است. از یک سو هشدار می‌دهد که رهبر بعدی را هم از میان بر می‌دارد و از سوی دیگر می‌گوید که باید در انتخاب رهبر بعدی ایران نقش داشته باشد و مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر نمی‌پذیرد. این در حالی است که در ایران هم خبرها دربارهٔ نحوهٔ انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی ضدونقیض است و مشخص نیست که این روند چگونه شکل گرفته و کامل می‌شود. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، را در این زمینه بشنوید.