تلاش دیپلماتیک اسرائیل در اروپا در آستانه ازسرگیری مذاکرات برجام

رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که دولت این کشور کارزار دیپلماتیک جدیدی را با هدف اثرگذاری بر کشورهای غربی در آستانه ازسرگیری مذاکرات میان ایران و طرف‌های باقی‌مانده در برجام، تدارک دیده است.

در حالی که قرار است مذاکرات وین از روز دوشنبه، هشتم آذر، پس از حدود شش ماه وقفه از سرگرفته شود، به گزارش جروزالم پست و شبکه کان، یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل از همان روز در اروپا مذاکرات با شماری از سران کشورها را با محوریت ایران آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش‌ها، یائیر لاپید از جمله در دیدارهایش با بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و سپس با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، موضع سرسختانه اسرائیل را در خصوص مذاکرات وین مطرح خواهد کرد.

اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهور اسرائیل، این هفته در سفر به لندن، با بوریس جانسون مذاکراتی درباره ایران انجام داده و گفته بود که هدف از مذاکرات وین، باید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. آقای هرتسوگ از احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران نیز ابراز ناخرسندی کرده بود.

اعزام مقامات ارشد اسرائیلی به کشورهای اروپایی برای اثرگذاری بر مواضع طرف‌های باقی‌مانده در برجام در مذاکره با ایران، تکرار همان گام‌هایی است که دولت بنیامین نتانیاهو در مقاطع مذاکرات مختلف میان قدرت‌های جهانی با ایران انجام می‌داد.

برخی رسانه‌های اسرائیل نوشته‌اند که نفتالی بنت، نخست وزیر کنونی اسرائیل، در سیاست‌های مرتبط با ایران، عملا به رویکرد دوره بنیامین نتانیاهو بازگشته، هرچند که در زمینه همکاری با آمریکا علیه ایران، ظاهرا اختلافاتی میان بنی گانتز، وزیر دفاع با نفتالی بنت، وجود دارد.

سایت اسرائیلی وای‌نت روز جمعه، پنجم آذر نوشته است که دولت این کشور «نگران» است که آمریکا که طرف غیرمستقیم در مذاکرات وین محسوب می‌شود، دستیابی به یک توافق نصف‌ونیمه با ایران را ترجیح دهد که بر اساس آن، بخشی از تحریم‌های برجامی علیه ایران لغو شود و ایران تنها بخشی از غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.

مقامات اسرائیلی گفته‌اند از گزارش‌هایی که از واشینگتن به آگاهی آنها رسیده، دولت جو بایدن به رویکرد موسوم به «کمتر در ازای کمتر» Less for Less در مذاکرات وین بسنده خواهد کرد.

به نوشته وای‌نت، اسرائیل معتقد است اگر توافقی نیمه‌کاره با ایران به دست آید، تنها باعث خواهد شد که دولت تهران میلیاردها دلار دیگر پول در اختیار بگیرد، حزب‌الله، حماس و شبه‌نظامیان در سوریه و همچنین کارخانه‌های اسلحه و موشک خود را تقویت کند.

به گزارش وای‌نت، اسرائیل نظر به این «نگرانی‌ها» تلاش می‌کند تا با اثرگذاری بر قدرت‌ها، به‌ویژه بریتانیا و فرانسه، آنها را به درپیش گرفتن موضعی سخت‌تر علیه ایران تشویق کند.

بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارم آذر، در پایان سفر «تاریخی» به مراکش، گفت که کشورش «مسئولیت دارد» در خصوص ایران «در دنیا یارگیری کند» و بر کشورهای غربی که متحدان اسرائیل هستند، «تاثیر بگذارد».

آقای گانتز گفت که توافق خوب با ایران توافقی است که معایب توافق هسته‌ای فعلی و زمان‌بندی آن را برطرف کند و خطرات برنامه موشکی ایران را نیز شامل شود.

به گفته او، کشورش باید با آمریکا در خصوص مذاکرات وین همکاری کند، اما همزمان افزود که اسرائیل به تقویت توان نظامی برای رویارویی احتمالی با ایران ادامه خواهد داد.

در این میان، یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، روز جمعه، پنجم آذر، در سخنانی در آستانه از سرگیری مذاکرات وین، گفت که حمله نظامی مستقل اسرائیل به ایران «باید در دستور کار باشد».

وی ابراز امیدواری کرد که آمریکا «مفاهیم یک توافق با ایران را که خوب نیست درک ‌کند» زیرا همه دیدند که «ایرانی‌ها قادر به چه کارهایی هستند».

یوسی کوهن در گفت‌وگو با وای‌نت اظهار داشت که هدف از مذاکرات وین «باید گرفتن توانمندی هسته‌ای نظامی از ایرانی‌ها باشد هرچند که آنها مصر به حفظ آن هستند».

آقای کوهن در حالی از لزوم حفظ گزینه نظامی کشورش در برابر ایران سخن گفته که نیویورک‌تایمز این هفته گزارش داد که آمریکا به اسرائیل پیام داده که اقدامات نظامی و خرابکاری‌های اسرائیلی در برنامه اتمی ایران، «نتایج معکوس» داشته و برنامه هسته‌ای ایران بسیار پیشرفته‌تر شده است.

نیویورک‌تایمز نوشته بود که آمریکا از اسرائیل خواسته که از این شیوه دست بردارد اما پاسخ اسرائیل منفی بوده است.

رئیس پیشین موساد که سال‌ها مجری ارشد عملی کردن طرح‌های بنیامین نتانیاهو در قبال ایران بود، پیشتر اذعان کرده که سرقت آرشیو هسته‌ای ایران، برخی خرابکاری‌ها در تاسیسات هسته‌ای ایرانی و همچنین ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه هسته‌ای ایران، از جمله اقداماتی بوده که در زمان ریاست او اجرایی شد.

با این حال، روزنامه اسرائیل هیوم روز چهارم آذر نوشت که با گذشت یک سال از کشتن محسن فخری‌زاده، معلوم شده که برنامه هسته‌ای ایران کماکان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و حتی طرح از بین بردن او با شیوه متهورانه و بی‌سابقه و به کارانداختن سلاح ماهواره‌ای هوشمند یا سایر اقدامات برای ضربه زدن به تاسیسات اتمی ایرانی، هدف دور کردن ایران از اهداف هسته‌ای را عملی نکرده است.

تجدید مذاکرات وین با نخستین سالروز ترور محسن فخری‌زاده همزمان شده است.