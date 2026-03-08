ارتش اسرائیل اعلام کرد بامداد یکشنبه ۱۷ اسفند چند فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در بیروت، پایتخت لبنان، هدف قرار داده است.

این حمله پهپادی نخستین حمله در محدوده شهری پایتخت لبنان از زمان ازسرگیری درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان در هفته گذشته بود. این حمله در حالی انجام شد که هم‌زمان حومه جنوبی بیروت و همچنین جنوب و شرق لبنان زیر بمباران شدید قرار داشتند.

اسرائیل اعلام کرد هدف این حمله فرماندهان کلیدی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند، اما نامی از آنها منتشر نکرد.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «فرماندهان بخش لبنان نیروی قدس در جهت پیشبرد حملات تروریستی علیه دولت اسرائیل و شهروندان آن فعالیت می‌کردند، در حالی که هم‌زمان برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در ایران فعالیت داشتند.»

در همین حال یک منبع نظامی اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت این حمله پنج عضو ارشد نیروی قدس را هدف قرار داده است، از جمله افرادی در حوزه‌های اطلاعاتی و مالی.

مقام‌های لبنان اعلام کردند در این حمله چهار نفر کشته شده‌اند. این حمله بخشی از افزایش سریع تلفات در لبنان است که بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان تا روز یکشنبه به ۳۹۴ کشته رسیده است؛ از جمله حداقل ۸۳ کودک و ۴۲ زن.

وزارت بهداشت لبنان در آمار خود میان غیرنظامیان و نیروهای نظامی تفکیکی قائل نمی‌شود.

در همین حال، نداو شوشانی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در یک نشست خبری آنلاین گفت ارتش اسرائیل تاکنون حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای حزب‌الله لبنان را کشته است. حزب‌الله تاکنون آماری از کشته‌های نیروهای خود منتشر نکرده است.

این گروه مورد حمایت ایران که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، در روزهای اخیر در حمایت از جمهوری اسلامی پرتاب پهپاد و موشک به شمال اسرائیل را آغاز کرده است.

در مقابل ارتش اسرائیل نیز منطقه ضاحیه، حومه جنوبی بیروت، را به دفعات بمباران کرده است.

اسرائیل: یک فرمانده ارشد سپاه را در تهران کشتیم

ارتش اسرائیل ساعاتی بعد اعلام کرد یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران را روز شنبه ۱۶ اسفند در تهران هدف قرار داده و کشته است.

در بیانیه ارتش اسرائیل که شامگاه یکشنبه منتشر شد، آمده که ابوالقاسم بابائیان «رئیس دفتر نظامی» رهبر جمهوری اسلامی و «رئیس ستاد فرماندهی خاتم الانبیا» سپاه پاسداران بود که کشته شد.

اسرائیل مدعی شده که بابائیان به عنوان رئیس دفتر منصوب رهبر جدید -که هنوز انتخاب نشده- تعیین شده بود. سپاه پاسداران یا دیگر نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هنوز کشته شدن این عضو ارشد سپاه را تأیید نکرده‌اند.

محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی علی خامنه‌ای، روز نهم اسفند همراه با خود او در حملات هوایی اسرائیل کشته شد.

در حملات آن روز همچنین علی شمخانی، دبیر شورای دفاع، عبدالرحیم موسوی، رئيس ستاد کل نیروهای مسلح، و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت مسهود پزشکیان کشته شدند.

ایران در مقابل حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و شماری از کشورهای خاورمیانه را آغاز کرده است.