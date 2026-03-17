اسرائیل از کشته شدن دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و فرمانده بسیج خبر داد

وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش این کشور، به او اطلاع داده است که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و غلامرضا سلیمانی، فرمانده کل بسیج سپاه پاسداران، در حملات بامداد سه‌شنبه ۲۶ اسفند اسرائیل به تهران کشته شده‌اند.

ییسرائیل کاتز گفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و خودش به ارتش اسرائیل دستور داده‌اند که هدف قرار دادن کادر رهبری حکومت ایران را ادامه دهند و افزود که عملیات علیه زیرساخت‌های استراتژیک و قابلیت‌های موشکی در سراسر ایران ادامه دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سه‌شنبه خبر کشته شدن غلامرضا سلیمانی را تأیید کرد.

سپاه در بیانیه‌ای، بدون اشاره به جزئیات کشته شدن فرمانده بسیج، گفت که «بسیجیان مجاهد، خونخواهی رهبر شهید، فرماندهان شهید و آحاد مختلف شهیدان مردمی را هرگز رها نخواهند کرد».

رسانه‌های ایران هنوز خبر کشته شدن لاریجانی را تأیید نکرده‌اند.

خبرگزاری رویترز نیز به‌نقل از چهار مقام اسرائیلی خبر کشته شدن علی لاریجانی را تأیید کرد، اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، ظهر سه‌شنبه در واکنش به این گزارش‌ها اعلام کرد که علی لاریجانی تا دقایقی دیگر پیامی منتشر خواهد کرد.

با این حال پیامی که منتشر کرد، تصویر دستخط بدون تاریخ او به‌مناسبت تشییع جنازه ملوانان ناوشکن دنا بود.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی که اسرائیل از کشته شدن او خبر داده است، از تابستان ۱۳۹۸ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ریاست سازمان بسیج را برعهده داشت.

بامداد سه‌شنبه، در موجی از حملات هوایی در ایران، برخی اماکن و نهادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.

به‌گفتهٔ ارتش اسرائیل این حملات در تهران، شیراز و تبریز انجام شد.

اسرائیل می‌گوید در این حملات «مقرهای امنیتی مختلفی از جمله متعلق به وزارت اطلاعات، بسیج و همچنین مکان‌هایی را که برای ذخیره و پرتاب پهپادها، موشک‌های بالستیک و سیستم‌های پدافند هوایی استفاده می‌شد»، بمباران کرده است.

در همین حال، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت که این کشور در حملات بامداد سه‌شنبه، یک خانهٔ امن را در تهران هدف قرار داد که در آن «چهره‌های ارشد تاثیرگذار در درگیری‌های کرانه باختری» حضور داشتند. او توضیح بیشتری در این باره نداد.

زمیر همچنین ادعا کرد که نتایج حملات دیشب ارتش اسرائیل «می‌تواند بر نتایج کارزار و مأموریت‌های ارتش اسرائیل تأثیر بگذارد».

نخست‌وزیر اسرائیل: حذف علی لاریجانی فرصتی برای ایرانیان است

از سوی دیگر، نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت کشتن علی لاریجانی «بخشی از تلاش‌ها برای دادن فرصت به ایرانیان جهت کنار زدن رهبران‌شان بوده است».

بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای که از تلویزیون خوانده شد، گفت: «امروز صبح علی لاریجانی، رئیس سپاه پاسداران را حذف کردیم، همان گروهی که در عمل ایران را اداره می‌کند»

او افزود: سرنگونی حکومت روحانیون توسط ایرانیان «یک‌باره رخ نخواهد داد و آسان هم نخواهد بود. اما اگر ما به این مسیر ادامه دهیم، به آن‌ها فرصت خواهیم داد سرنوشت خود را به دست بگیرند».