نخست‌وزیر پیشین اسرائیل می‌گوید زمانی که او قدرت را در دست داشت، گیرنده‌های اینترنتی استارلینک را به ایران قاچاق کرد اما دولت بنیامین نتانیاهو برنامه‌های او در این زمینه را پیگیری نکرد.

نفتالی بنت روز سه‌شنبه دوم تیر در کنفرانس گروه رسانه‌ای «سندیکای خبری اورشلیم»، گفت دولت او برای «کمک به مخالفان و معترضان» جمهوری اسلامی در داخل ایران، طرحی را برای فرستادن مخفیانه هزاران گیرنده‌ استارلینک به این کشور در نظر گرفت و به سوی عملی کردن آن گام برداشت.

استارلینک که متعلق به شرکت اسپیس‌ایکسِ ایلان ماسک است، اینترنت ماهواره‌ای ارائه می‌دهد.

ایران پیش‌تر اسرائیل و ایالات متحده را به قاچاق این تجهیزات برای تضعیف امنیت خود متهم کرده بود.

استارلینک مجوز فعالیت در ایران ندارد، اما ماسک قبلاً گفته بود این سرویس در آن‌جا فعال است.

بنت گفت این دستگاه‌ها قرار بود به معترضان امکان هماهنگی بدهند و در نهایت به سرنگونی حکومت ایران کمک کنند.

او گفت: «متأسفانه دولت فعلی و ناکارآمد اسرائیل این کار را متوقف کرد. و وقتی اعتراضات رخ داد، آن زیرساخت وجود نداشت».

دفتر نتانیاهو بلافاصله به پرسش‌ها درباره اظهارات بنت پاسخ نداد و اسپیس‌ایکس نیز خارج از ساعات کاری آمریکا برای اظهارنظر در دسترس نبود.

مقام‌های ایرانی در دوره‌های ناآرامی، از جمله در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه و نیز در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که ۹ اسفند پارسال آغاز شد، دسترسی عمومی به اینترنت را قطع کردند.

هر بار که اینترنت در ایران برای هفته‌ها قطع بوده است، گروه بسیار کوچکی از ایرانیان با استفاده از امکان استارلینک، دسترسی به جهان خارج را حفظ کرده‌اند.

تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی استفاده و راه‌اندازی استارلینک را «غیرقانونی» اعلام کرده است.

مجلس شورای اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه در تابستان ۱۴۰۴، با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری» با اسرائیل، تجهیزاتی مانند استارلینک را دستگاه‌هایی در «راستای اهداف دشمن» نامید و مجازات حبس برای آن در نظر گرفت؛ چه برای کاربرد وسیع، چه «تسهیل دسترسی» دیگران به آن در مقیاس کوچک، یا حتی برای استفاده شخصی.

بنت؛ مدعی دنبال کردن سیاست تهاجمی‌تر علیه ایران

این نخستین بار نیست که نفتالی بنت در کارزار سیاسی خود برای به‌دست گرفتن دوباره ریاست دولت و کنار زدن بنیامین نتانیاهو از قدرت، مدعی می‌شود که در دوران نخست‌وزیری‌اش برنامه‌های تهاجمی‌تری را علیه جمهوری اسلامی ساماندهی و اجرا کرده است.

بنت و یائیر لاپید در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در یک دولت چرخشی، ۱۷ ماه قدرت را در دست داشتند. بنت در آن دولت یک سال نخست‌وزیر بود.

بنت، دولت بنیامین نتانیاهو را متهم کرد که در قبال ایران «بی‌کفایت» بوده است.

او ابراز تأسف کرد که دولت بعدی طرح ارسال گیرنده‌ها به ایران را پیگیری نکرد.

نفتالی بنت، کماندوی پیشین که ثروتش را از کارآفرینی در عرصه فناوری‌های پیشرفته کسب کرده، پس از چهار سال دوری از سیاست، برای انتخابات پیش رو بار دیگر با یائیر لاپید هم‌پیمان شده و اتحاد سیاسی تازه‌ای را به نام «با هم» تشکیل داده است.

آقای بنت در زمان نخست‌وزیری‌اش، که با «جنگ در سایه» میان اسرائیل و ایران هم‌زمان بود، مدعی اجرای سیاست وارد کردن ضربه به جمهوری اسلامی با هدف تضعیف این حکومت بود؛ سیاستی که به «هزار خنجر» مشهور شد.

او معتقد بود که می‌توان با وارد کردن ضربات متعدد و همه‌جانبه به بازوان اختاپوس، سر آن را قطع کرد و موجب فروپاشی پیکره نظام حاکم در ایران شد.

بنت پس از دو جنگ مستقیم اسرائیل با ایران، که با مشارکت ایالات متحده همراه بود، تکرار کرد که اگر به قدرت بازگردد، تضعیف جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

او گفت این هدف می‌تواند شامل اقداماتی غیر از حملات نظامی مستقیم باشد؛ «مانند خرابکاری صنعتی و اقتصادی».

به گفته بنت، «همه در خاورمیانه می‌دانند که ما باید برای دفع و در نهایت برای سرنگونی حکومت ایران نیروهای خود را متحد کنیم» و افزود: «کشورهای خاورمیانه برای تسریع این فروپاشی باید در کنار هم بایستند».

این اظهارات در حالی است که در میانهٔ ناخشنودی آشکار اسرائیل از مذاکرات سیاسی اخیر ایالات متحده و ایران، دولت دونالد ترامپ در روزهای اخیر در این مسیر گام‌های بلندتری برداشته و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه با هیئتی بلندپایه از مقامات جمهوری اسلامی در سوئیس دیدار کرد. طرفین پس از این دیدار از دستیابی به پیشرفت بیشتر و تشکیل کارگروه‌های مختلف برای ادامه مذاکرات خبر دادند.

هرچند به نوشته رسانه‌های آمریکایی، واشینگتن نیز پیش از آغاز جنگ اخیر «هزاران دستگاه استارلینک» را به ایران فرستاده بود، اما اسرائیل و آمریکا اکنون اذعان می‌کنند که در قبال ایران رویکردی متفاوت دارند.

سخنان آقای بنت برای نالایق جلوه دادن بنیامین نتانیاهو و تأکید بر سیاست سخت‌گیرانه‌تر خود در قبال ایران، در روزهای نخست یک کارزار سیاسی برای انتخاباتی که احتمالاً تا کمتر از چهار ماه دیگر برگزار خواهد شد، بیان شده است.

بر اساس نظرسنجی‌های این هفته در اسرائیل، هیچ اطمینانی نیست که بنت و لاپید بتوانند دولت بعدی را تشکیل دهند و اگر رقیبی برای نتانیاهو وجود داشته باشد، ممکن است ژنرال ذخیره گادی آیزنکوت باشد که به‌تازگی وارد دنیای سیاست شده است.

همه این رقیبان در مورد برخورد با ایران، قول راهکارهای سخت‌گیرانه‌تر را می‌دهند.

معلوم نیست اگر واشینگتن و تهران به توافق نهایی دست پیدا کنند، دولت آینده اسرائیل قرار است چگونه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد موضوع ایران کنار بیاید.

بنت گفت اتحاد کشورش و آمریکا در «مقطع تعیین‌کننده‌ای» قرار دارد و اسرائیل نمی‌تواند تنها به دونالد ترامپ تکیه کند.

تأکید سیاستمداران اسرائیلی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های تهاجمی‌تر در قبال ایران، در حالی است که اکثریت افکار عمومی این کشور معتقدند که خطرات مرتبط با ایران در نتیجه جنگ‌های اخیر رفع نشده و حکومت جمهوری اسلامی تقویت شده است.

شماری از تحلیلگران اسرائیلی نیز در روزهای اخیر تأکید کرده‌اند که سیاست‌های اسرائیل در قبال ایران ناکام بوده و جدایی راه آمریکا و اسرائیل بر سر نحوه تعامل با ایران نگران‌کننده است.