جورجو آرمانی، طراح مد مشهور ایتالیایی، در ۹۱ سالگی درگذشت

شرکت آرمانی روز پنجشنبه ۱۳ شهریور اعلام کرد که جورجو آرمانی، طراح مد و لباس مشهور ایتالیایی، در ۹۱ سالگی درگذشت.

در بیانیهٔ این شرکت آمده است: «با اندوه فراوان، گروه آرمانی درگذشت خالق، بنیان‌گذار و نیروی محرکهٔ خستگی‌ناپذیر خود، جورجو آرمانی را اعلام می‌کند».

نام جورجو آرمانی مترادف با سبک و ظرافت مدرن ایتالیایی بود. او ذوق هنری یک طراح را با درایت یک تاجر در هم آمیخت و شرکتی را هدایت می‌کرد که گردش مالی سالانهٔ آن به حدود ۲.۷ میلیارد دلار می‌رسید.

آقای آرمانی تا پیش از مرگش، یک امپراتوری به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار ساخته بود که علاوه بر پوشاک، شامل لوازم جانبی، مبلمان خانگی، عطرها، لوازم آرایشی، کتاب‌ها، گل‌ها و حتی شکلات‌ها بود و طبق گزارش فوربس، او را در میان ۲۰۰ میلیاردر برتر جهان قرار داده بود.

این طراح همچنین مالک چندین بار، کلاب، رستوران و یک تیم بسکتبال بود؛ تیمی که بیشتر با نام «المپیا میلانو» شناخته می‌شود. او از سال ۱۹۹۸ بیش از ۲۰ رستوران از میلان تا توکیو افتتاح کرد و دو هتل، یکی در دوبی در سال ۲۰۰۹ و دیگری در میلان در سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی کرد.

او مدتی بود که با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد و ناگزیر شد در ماه ژوئن امسال برای نخستین بار در طول دوران حرفه‌ای خود از حضور در نمایش‌های مد مردانهٔ میلان انصراف دهد.

این طراح مشهور که به «شاه جورجو» (Re Giorgio) شهرت داشت، به دقت در همه جزئیات مجموعه‌هایش و حتی جنبه‌های مختلف کسب‌وکار از تبلیغات گرفته تا مرتب‌کردن موی مدل‌ها پیش از ورودشان به صحنه، دخالت می‌کرد.

به رغم آن‌که او یکی از برترین طراحان جهان بود، با دقت از حریم خصوصی خود حفاظت می‌کرد و کنترل شدیدی بر شرکتی که تأسیس کرده بود داشت، استقلال آن را حفظ کرده بود و با گروه کوچکی از اعضای مورد اعتماد خانواده و همکاران قدیمی کار می‌کرد.

او در حال برنامه‌ریزی برای رویدادی بزرگ به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد خانهٔ مد جورجو آرمانی در هفتهٔ مد میلان در ماه جاری میلادی بود.

شرکت آرمانی اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه در روزهای شنبه و یکشنبه در میلان برپا خواهد شد و پس از آن مراسمی خصوصی برگزار می‌شود که تاریخ آن نامعلوم است.