ائتلاف سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، روز یکشنبه ۱۹ بهمن طبق برآوردها توانست تا ۳۲۸ کرسی از مجموع ۴۶۵ کرسی مجلس نمایندگان را برای حزب لیبرال دموکرات به دست آورد و به یک پیروزی تاریخی دست یابد.

حزب لیبرال دموکرات به‌تنهایی کمتر از دو ساعت پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری از مرز ۲۳۳ کرسی لازم برای اکثریت عبور کرد و در مسیر ثبت یکی از بهترین نتایج انتخاباتی تاریخ خود قرار گرفت.

تاکایچی که نخستین رهبر زن ژاپن است، با شریک ائتلافی‌اش، حزب نوآوری ژاپن (ایشین)، اکنون به اکثریت فوق‌العاده دوسومی کرسی‌ها دست یافته است؛ امری که دستور کار قانون‌گذاری او را آسان‌تر می‌کند، زیرا می‌تواند مجلس اعلا را که تحت کنترل او نیست، دور بزند.

او در گفت‌وگویی تلویزیونی هم‌زمان با اعلام نتایج گفت: «این انتخابات شامل تغییرات عمده سیاستی بود؛ به‌ویژه یک چرخش بزرگ در سیاست‌های اقتصادی و مالی، و همچنین تقویت سیاست‌های امنیتی. این سیاست‌ها با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند… اگر حمایت مردم را دریافت کرده‌ایم، پس واقعاً باید با تمام توان به این مسائل بپردازیم.»

تاکایچی ۶۴ ساله این انتخابات زودرس و نادر زمستانی را برگزار کرد تا از محبوبیت زیاد خود که از زمان رسیدنش به رهبری حزب حاکم در مهر ماه امسال به دست آورده بود، بهره ببرد.

رأی‌دهندگان جذب تصویر صریح، پرتلاش و عمل‌گرای او شده‌اند، اما گرایش‌های ملی‌گرایانه و تأکید او بر امنیت، روابط با همسایه قدرتمند ژاپن یعنی چین را تحت تأثیر قرار داده و وعده‌های کاهش مالیاتش نیز بازارهای مالی را نگران کرده است.

در برخی مناطق، بارش بی‌سابقه برف رفت‌وآمد را مختل کرد و حتی باعث شد برخی حوزه‌های رأی‌گیری زودتر تعطیل شوند، اما مردم با وجود سرما و برف برای رأی دادن به پای صندوق‌ها رفتند.

این سومین انتخابات پس از جنگ جهانی دوم بود که در ماه فوریه برگزار می‌شد؛ چرا که انتخابات معمولاً در ماه‌های معتدل‌تر برگزار می‌شوند.

وعده انتخاباتی تاکایچی برای تعلیق مالیات فروش ۸ درصدی بر مواد غذایی به‌منظور کمک به خانوارها در برابر افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است؛ چون مشخص نیست کشوری که بالاترین بدهی را در میان اقتصادهای پیشرفته دارد، چگونه می‌خواهد هزینه این طرح را تأمین کند.

نخست‌وزیر ژاپن روز یکشنبه گفت بررسی کاهش مالیات فروش را تسریع خواهد کرد، اما هم‌زمان بر پایداری مالی تمرکز خواهد داشت.

حزب لیبرال دموکرات که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ ژاپن را اداره کرده است، در ۱۵ ماه گذشته و در دوران شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر پیشین، اکثریت را در هر دو مجلس از دست داده بود.

تاکایچی توانسته با جلب نظر رأی‌دهندگان جوان، ورق را به نفع حزب برگرداند. او حتی موجی موسوم به «ساناکاتسو» به راه انداخته و کیف دستی او و خودکار صورتی‌رنگی که با آن در پارلمان یادداشت برمی‌دارد، به کالاهایی پرطرفدار تبدیل شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته «حمایت کامل» خود را از سانائه تاکایچی اعلام کرد و گفت ماه آینده او را در کاخ سفید میزبانی خواهد کرد.

چین نیز با دقت نتیجه انتخابات را بررسی خواهد کرد.

چند هفته پس از آغاز به کار، تاکایچی با تشریح علنی این‌که توکیو چگونه ممکن است به حمله احتمالی چین به تایوان واکنش نشان دهد، بزرگ‌ترین تنش با پکن در بیش از یک دهه گذشته را رقم زد.

چین در پاسخ، چند اقدام متقابل انجام داد؛ از جمله توصیه به شهروندانش برای سفر نکردن به ژاپن.

لای چینگ‌ته، رئیس‌جمهور تایوان، از نخستین رهبران خارجی بود که پیروزی تاکایچی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این پیروزی «آینده‌ای امن‌تر و شکوفاتر برای ژاپن و شرکایش در منطقه به همراه داشته باشد.»

اختیار گسترده‌ای که نخست‌وزیر به دست آورده، می‌تواند برنامه‌های او برای تقویت توان دفاعی ژاپن را شتاب ببخشد؛ اقدامی که احتمالاً خشم پکن را بیش از پیش برخواهد انگیخت، چرا که چین او را متهم می‌کند در پی احیای گذشته نظامی‌گرایانه ژاپن است.