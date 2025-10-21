سانائه تاکایچی، سیاستمدار سرسخت محافظهکار، روز سهشنبه ۲۹ مهر به عنوان اولین نخستوزیر زن تاریخ ژاپن انتخاب شد و زمینه را برای چرخش قدرتمند به راست فراهم کرد.
تاکایچی که از دستیاران شینزو آبه، نخستوزیر سابق، بود و از تحسینکنندگان مارگارت تاچر نخستوزیر فقید بریتانیا، به شمار میرود در انتخابات مجلس سفلی برای انتخاب نخستوزیر بعدی، ۲۳۷ رأی از ۴۶۵ رأی این مجلس را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پیروزی او لحظهای سرنوشتساز برای سیاست در کشوری است که مردان هنوز تسلط قاطعی بر آن دارند. اما همچنین احتمالاً منجر به چرخش تندتر این کشور به سمت راست در مسائلی مانند مهاجرت و مسائل اجتماعی خواهد شد.
پیروزی تاکایچی پس از آن قطعی شد که حزب لیبرال دموکرات، که در دورههای متوالی پس از جنگ جهانی دوم ادارهٔ ژاپن در دست داشته است، روز دوشنبه با حزب راستگرای نوآوری ژاپن، معروف به ایشین، دولت ائتلافی تشکیل داد.
ژاپن که همواره دارای تورم پایین بود، اکنون با افزایش قیمتها دستوپنجه نرم میکند، موضوعی که خشم عمومی را برانگیخته و حمایت از گروههای مخالف از جمله راست افراطی را افزایش داده است.
انتظار میرود تاکایچی نیز مانند آبه، از سرمایهگذاریهای دولتی برای رونق بخشیدن به اقتصاد ضعیف حمایت کند. این امر باعث ایجاد اتفاقی به نام «معاملهٔ تاکایچی» در بازار سهام شده و میانگین شاخص سهام توکیو، نیکی، را به بالاترین سطح خود رسانده است که آخرین مورد آن روز سهشنبه بود.
اما این اتفاق همچنین باعث نگرانی سرمایهگذاران در مورد توانایی دولت برای پرداخت هزینههای اضافی در کشوری شده که بار بدهی آن بسیار بیشتر از تولید سالانه است.
تاداشی موری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آیچی گاکوئین، گفت: تاکایچی آرای کافی برای کسب مقام نخستوزیری را داشت، اما برای ادارهٔ مؤثر به حمایت بیشتر قانونگذاران مخالف نیاز خواهد داشت.
او گفت: «این دو حزب در هیچ یک از مجلسها اکثریت را در اختیار ندارند و برای تضمین یک دولت پایدار و به دست آوردن کنترل کمیتههای کلیدی پارلمان، باید بیش از نیمی از کرسیها را به دست آورند».
مجلس علیای ژاپن نیز صلاحیت خانم تاکایچی برای کسب مقام نخستوزیری را تأیید کرده است و او عصر سهشنبه به عنوان صدوچهارمین نخستوزیر ژاپن سوگند یاد خواهد کرد.
نخستوزیر جدید جانشین شیگرو ایشیبا خواهد شد که ماه گذشته بهدلیل شکستهای انتخاباتی از مقام خود کنارهگیری کرد.