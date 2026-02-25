رادیو فردا مطلع شده است که رئیس دفتر شبکه رادیو و تلویزیون «اناچکی» ژاپن در ایران بازداشت و روز چهارم اسفند به بند هفت زندان اوین منتقل شده است.
گزارشها حاکی است که شینوسکه کاواشیما ۳۰ دیماه و پس از سرکوب اعتراضات سراسری در ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده ولی از علت بازداشت او خبری در دست نیست.
منابع رادیو فردا تأیید کردهاند که او صبح سهشنبه پنجم اسفند در سالن بند هفت این زندان که زندانیان سیاسی در آنجا نگهداری میشوند، دیده شده است.
فومینا کویکه، از بخش ارتباطات اناچکی، در پاسخ به پرسش رادیو فردا، حاضر به تأیید یا تکذیب این بازداشت نشد اما گفت: «اناچکی همواره بالاترین اولویت را به تضمین امنیت کارکنان خود میدهد. در حال حاضر قادر به ارائه هیچگونه اطلاعاتی نیستیم.»
او همین اظهارات را در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تکرار کرده است.
رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادهاند.
ماساآنو اوساکی، سخنگوی دولت ژاپن، به خبرنگاران در توکیو گفت که یک شهروند ژاپنی ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) در تهران بازداشت شده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
اوساکی بدون اشاره به نام این تبعه گفت: «از زمانی که بازداشت او خبری شده، دولت با جدیت از طرف ایرانی خواسته است که آزادی هرچه سریعتر فرد مورد نظر را تضمین کند».
او افزود: «ما همچنین با خود این فرد و خانوادهاش و دیگر طرفهای مرتبط در تماس هستیم و هر کمکی را که لازم باشد ارائه میکنیم».
اناچکی، سازمان ملی پخش رادیو و تلویزیون ژاپن است که بهصورت مستقل و عمومی اداره میشود.
این سازمان با بودجهای که از حق اشتراک شهروندان تأمین میشود، به پخش اخبار، برنامههای فرهنگی، آموزشی، مستند، و سرگرمی به ۱۸ زبان مختلف، از جمله فارسی، میپردازد.