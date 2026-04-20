بهروز فراهانی: کارگران ایران در حال ورود به دوره فلاکت هستند

از جمله پیامدهای چندلایه ۴۰ روز جنگ در ایران، بنا بر برآوردهای اولیه وزارت کار، از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر است. ارقامی که غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، موجب شده که حالا از جمله روزنامه دنیای اقتصاد بنویسند: بعد از «شوک جنگ»، که البته هنوز سایه آن بر سر ایران سنگینی می‌کند، «بازسازی اشتغال و اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است». واکنش بهروز فراهانی فعال حقوق کارگری در فرانسه را به این شرایط کارگران در ایران بشنوید.