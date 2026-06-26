جان بولتون، مشاور پیشین ترامپ، در دادگاه اتهام خود را پذیرفت

جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که به یکی از سرسختترین منتقدان او تبدیل شده است، روز جمعه پنجم تیر در دادگاه فدرال به سوءمدیریت در نگهداری اطلاعات طبقهبندیشده اتهام خود را پذیرفت و با مجازاتی تا پنج سال زندان روبهرو است.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بولتون در جریان جلسه دادگاه به تئودور دی. چوانگ، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، گفت: «از این بابت متأسفم.»
این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که آقای بولتون بر اساس توافقی با دادستانها اتهام خود را خواهد پذیرفت؛ توافقی که بر اساس آن دامنه مجازات میتواند از عدم محکومیت به زندان تا حداکثر پنج سال حبس باشد و تعیین حکم نهایی بر عهده قاضی خواهد بود.
بر اساس این توافق، بولتون پذیرفته است مبلغ دو میلیون و ۲۵۰ هزار دلار جریمه بپردازد. بولتون ۷۷ ساله باید نیمی از این مبلغ را ظرف پنج روز پس از صدور حکم و کل آن را ظرف ۹۰ روز پس از صدور حکم پرداخت کند.
او همچنین متعهد شده است تا ۱۰۰ ساعت خدمات عمومی انجام دهد و برای ارائه توضیحات تکمیلی با مقامهای جامعه اطلاعاتی و وزارت دادگستری آمریکا دیدار کند. بولتون همچنین حقوق بازنشستگی دولتی خود را از دست خواهد داد.
قاضی چوانگ زمان صدور حکم را برای ماه اکتبر تعیین کرد.
بولتون متهم است که اطلاعات حساس را برای استفاده احتمالی در کتاب خاطراتی که در حال نگارش آن بود، با دو نفر از بستگان خود به اشتراک گذاشته است؛ از جمله یادداشتهایی دربارهٔ جلسات توجیهی اطلاعاتی و دیدارها با مقامهای ارشد دولتی و رهبران خارجی.
او سال گذشته اتهامات مربوط به ۱۸ فقره جرم کیفری را رد کرده و خود را بیگناه دانسته بود.
این کتاب، دوران فعالیت بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری او را شرح میدهد. بولتون در این کتاب، ترامپ را فردی «فاقد صلاحیت برای ریاستجمهوری» توصیف کرده بود؛ موضوعی که به درگیری لفظی علنی میان آن دو انجامید.
با این حال، دادستانها روز جمعه اعلام کردند که هیچگونه اطلاعات طبقهبندیشدهای در کتاب بولتون با عنوان «اتاقی که همه چیز در آن رخ داد» منتشر نشده است.
مقامهای آمریکایی همچنین اعلام کردند که پست الکترونیکی شخصی بولتون توسط فردی که گمان میرود با ایران مرتبط بوده، هک شده است؛ موضوعی که دادستانها روز جمعه بار دیگر بر آن تأکید کردند.
بولتون که در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی فعالیت میکرد، یکی از چندین چهره شاخص سیاسی مخالف ترامپ است که با پیگرد قضایی از سوی وزارت دادگستری دولت ترامپ مواجه شدهاند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، عرف دیرینه جدایی میان اجرای قانون و ملاحظات حزبی را از میان برده است.
با این حال، برخلاف دیگر پروندههایی که علیه منتقدان رئیسجمهور آمریکا مطرح شده، تحقیقات دربارهٔ بولتون پیش از بازگشت ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵ آغاز شده بود و از حمایت دادستانهای حرفهای فدرال برخوردار بود.