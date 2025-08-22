گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که مأموران اف‌بی‌آی خانه جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و یکی از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ در ایالت مریلند و همچنین دفتر او در شهر واشینگتن را مورد بازرسی قرار دادند.

منابع آگاه روز جمعه ۳۱ مرداد به خبرگزاری‌های رویترز و اسوشیتدپرس گفته‌اند یورش اف‌بی‌آی بخشی از تحقیقات دربارهٔ احتمال سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده توسط آقای بولتون است.

وزارت دادگستری تنها تأیید کرد که «اقدام قضایی مجاز» در جریان بوده اما جزئیات پرونده را اعلام نکرد.

جان بولتون، که پیش‌تر دونالد ترامپ را «فاقد صلاحیت برای ریاست‌جمهوری» خوانده بود، اظهار داشت از این بازرسی بی‌اطلاع بوده و «در حال بررسی موضوع» است.

به گزارش رویترز، این یورش بار دیگر نشان‌دهنده استفاده گسترده دولت ترامپ از ابزارهای امنیتی و قضایی علیه رقبای سیاسی‌اش است. از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، تیم او تحقیقات و پیگردهایی را علیه چند مقام دموکرات آغاز کرده است.

کارشناسان حقوقی تأکید کردند که صدور چنین حکمی از سوی یک قاضی فدرال تنها در صورتی ممکن است که شواهد معتبری از احتمال ارتکاب جرم وجود داشته باشد.

جان بولتون که در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بارها با او دچار تنش بود و سپس اخراج شد، پیش‌تر با شکایت وزارت دادگستری دربارهٔ خاطرات خود در سال ۲۰۲۰ با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» روبه‌رو شده بود؛ کتابی که دولت ترامپ مدعی شده است حاوی اطلاعات محرمانه است. آن پرونده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن مختومه شد.

آقای ترامپ روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران دربارهٔ یورش اف‌بی‌آی گفت که از این اتفاق خبر نداشته است و افزود: «من طرفدار جان بولتون نیستم. او می‌تواند فردی بسیار غیرمیهن‌پرست باشد. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

به گزارش نیویورک پست، مأموران اف‌بی‌آی ساعت ۷ صبح جست‌وجوی خانه جان بولتون را آغاز کردند؛ اقدامی که به دستور کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، انجام شد. تحقیق لزوماً به صدور اتهام کیفری منجر نمی‌شود.

آقای پاتل اندکی بعد در شبکه ایکس بدون نام بردن از جان بولتون نوشت: «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست... مأموران اف‌بی‌آی در حال انجام مأموریت هستند.»

ترامپ در نخستین روز بازگشتش به قدرت در سال جاری، مجوزهای امنیتی بیش از ۴۰ نفر از مقام‌های پیشین اطلاعاتی، از جمله جان بولتون، را لغو کرد.

در سال ۱۴۰۱، یک عامل ایرانی به طراحی برای ترور جان بولتون متهم شد؛ اقدامی که گمان می‌رفت در تلافی حمله هوایی آمریکا در سال ۱۳۹۸ بود که باعث کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در نزدیکی فرودگاه بغداد شد.

نحوه برخورد مقام‌های ارشد دولتی با اسناد محرمانه در سال‌های اخیر به موضوعی به‌شدت سیاسی تبدیل شده است. علاوه بر دونالد ترامپ، وزارت دادگستری همچنین دست به تحقیقاتی زد که آیا جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، پس از خدمت به‌عنوان معاون باراک اوباما، اسناد محرمانه را به‌درستی مدیریت کرده است یا خیر.

اف‌بی‌آی همچنین اسنادی را که گفته می‌شد محرمانه‌اند از خانه مایک پنس، معاون پیشین دونالد ترامپ، بازیابی کرد.

جو بایدن و مایک پنس بعد از تحقیقات با اتهام قضایی مواجه نشدند.