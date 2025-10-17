جان بولتون، که در دولت پیشین دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا بود، به اتهام انتقال و نگهداری اطلاعات محرمانه در یک پرونده فدرال در ایالت مریلند تحت پیگرد قرار گرفت.

هیئت منصفه فدرال روز جمعه ۲۵ مهر آقای بولتون ۷۶ ساله را در ۱۸ مورد متهم کرد که شامل ارسال اسناد فوق‌سری از طریق ایمیل به دو فرد غیرمجاز – که گفته می‌شود همسر و دختر او بوده‌اند – و نگهداری بیش از هزار صفحه یادداشت کاری خارج از سامانه‌های دولتی است.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این اسناد حاوی اطلاعاتی دربارۀ «حملات آینده، دشمنان خارجی و روابط سیاست خارجی آمریکا» بوده است. هر یک از اتهام‌ها می‌تواند تا ۱۰ سال زندان در پی داشته باشد.

پم باندی، دادستان کل آمریکا، گفت: «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست و هر کسی که امنیت ملی را به خطر بیندازد، پاسخگو خواهد بود.» بولتون اما در بیانیه‌ای اتهام‌ها را «سیاسی و تحریف‌شده» خواند و گفت قربانی «سوءاستفاده از وزارت دادگستری» شده است.

دونالد ترامپ، در پاسخ به پرسشی دربارۀ اتهامات بولتون، به خبرنگاران گفت: «او آدم بدی است، و همین است که هست.»

بولتون که زمانی از چهره‌های تندرو در سیاست خارجی و از منتقدان حکومت ایران بود، پس از ترک دولت ترامپ با انتشار کتابی انتقادی با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» به یکی از مخالفان سرسخت او تبدیل شد. او در مصاحبه‌های متعدد، ترامپ را «فاقد صلاحیت برای ریاست‌جمهوری» خوانده است.

آقای ترامپ در گذشته بارها به بولتون تاخته و پس از بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه، محافظان امنیتی او را نیز برکنار کرد.

خود ترامپ نیز پس از ترک کاخ سفید در ئایان دولت اول خود، به نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه و تلاش برای لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ متهم شد.

هیچ‌یک از این پرونده‌ها به دادگاه نرسید و جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری، در پی پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴، طبق سیاست این وزارتخانه مبنی بر عدم تعقیب رئیس‌جمهور در دوران تصدی، هر دو پرونده را مختومه اعلام کرد.