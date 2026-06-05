روز جمعه ۱۵ خرداد، در حالی که پس از رد قاطع طرح آتش‌بس جدید از سوی حزب‌الله، اسرائیل و این گروه تحت حمایت تهران به تبادل حملات پرداختند، رهبران لبنان خواستار توقف مداخلات ایران در امور کشورشان شدند.

رسانه‌های دولتی لبنان از حملات جدید اسرائیل به بیش از ۴۰ نقطه در روز جمعه خبر دادند، و در مقابل، حزب‌الله نیز مدعی حملات جدید به نیروهای اسرائیلی شد که به جنوب لبنان تهاجم کرده‌اند.

لبنان زمانی به این جنگ در خاورمیانه کشیده شد که حزب‌الله در ۱۲ اسفند برای انتقام از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران، به اسرائیل حمله کرد.

ایران که در مذاکرات صلح با واشینگتن حضور دارد، تأکید کرده است که درگیری‌ها در لبنان و جنگ در خلیج فارس به‌طور ناگسستنی به یکدیگر مرتبط هستند.

حزب‌الله از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در یک نشست مطبوعاتی با لحنی صریح رهبران ایران را خطاب قرار داد و گفت: «به جنوب ما رحم کنید؛ از تبدیل کردن آن و مردمش به یک برگۀ معامله دست بردارید.»

او اضافه کرد که «ما مردم یک کشور دارای حاکمیت هستیم که اجازه نمی‌دهیم کشورمان به... یک میدان جنگ بی‌در‌و‌پیکر برای جنگ‌های آن‌ها تبدیل شود.»

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، نیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان پیام مشابهی برای ایران داشت. او گفت: «اینجا کشور شما نیست، کشور ماست. مداخله در کشور ما وظیفۀ شما نیست.»

آقای عون افزود: «آنها از لبنان به‌عنوان یک اهرم چانه‌زنی در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می‌کنند. این غیرقابل قبول است.»

رئیس‌جمهور لبنان همچنین گفت: «حزب‌الله باید درک کند که هیچ راهی جز نشستن و گفت‌وگو وجود ندارد؛ هیچ راه دیگری برای حل این مشکل و نجات آنچه باقی مانده است، جز از طریق مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد.»

موضع‌گیری رئیس‌جمهور لبنان یک روز پس از آن است که ایران بار دیگر بر حمایت از حزب‌الله تأکید کرده و خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان شده است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه به شبکه لبنانی المیادین گفت جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که در لبنان نیز تمام شود.

جمهوری اسلامی آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله را یکی از شروط هرگونه توافق صلح با واشنگتن برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای و ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرده است.

این در حالی است که سه روز بعد از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، حزب‌الله در حمایت از جمهوری اسلامی شلیک موشک و پهپاد به شمال اسرائیل را آغاز کرد و اسرائیل نیز در مقابل بخش‌های مختلف لبنان را بمباران کرده و نیروهای زمینی خود را وارد جنوب این کشور کرده است.

فرستادگان لبنان و اسرائیل در واشینگتن این هفته با طرح آتش‌بسی موافقت کردند که مشروط به «توقف کامل» حملات حزب‌الله بود، بدون آنکه اشاره‌ای به توقف حملات اسرائیل شده باشد.

حزب‌الله روز پنج‌شنبه این توافق را رد کرد و در عوض خواستار آتش‌بس جامع و عقب‌نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان شد.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و متحد حزب‌الله، روز جمعه گفت که در صورت برآورده شدن این شروط، این گروه از مناطق واقع در جنوب رودخانۀ لیتانی عقب‌نشینی خواهد کرد.

حزب‌الله به‌شدت با تعامل دولت با اسرائیل مخالفت کرده بود و نعیم قاسم، رهبر آن، این گفت‌وگوها را یک «مضحکه» خوانده بود؛ موضعی که عون آن را رد کرد.

او گفت: «حزب‌الله باید درک کند که... هیچ راه دیگری برای حل این مشکل و نجات آنچه باقی مانده است، جز از طریق مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد.»

او همچنین رهبران اسرائیل را تحت فشار قرار داد و گفت: «شما باید برای پایان دادن به این جنگ کمی تمایل و تعهد نشان دهید... ما متعهد هستیم. آیا شما هم هستید؟»

ادامه حملات متقابل

اسرائیل عمیق‌ترین تهاجم خود به خاک لبنان را در دو دهۀ گذشته رقم زده است و روز جمعه به ساکنان ۹ شهر و روستا هشدار داد تا پیش از آغاز حملات، این مناطق را تخلیه کنند.

خبرگزاری رسمی لبنان از آوارگی گسترده مردم از برخی روستاها و حملات متعاقب آن خبر داد.

ارتش اسرائیل گزارش داد که به صدا درآمدن آژیرهای خطر حملۀ هوایی در شمال، ناشی از «پرتاب موشک‌های زمین‌به‌هوا به سمت هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل» بوده است، اما افزود که این حادثه «هیچ مجروح یا خسارتی» برجا نگذاشته است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، به گفتۀ یک منبع دفاع مدنی، حملۀ شبانۀ اسرائیل به نزدیکی بیمارستان جبل عامل در شهر صور لبنان، منجر به کشته شدن چهار نفر و آسیب به این مرکز درمانی شد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملۀ روز جمعه در استان نبطیه پنج نفر، از جمله یک امدادگر وابسته به جنبش امل (متحد حزب‌الله)، کشته شدند. این وزارتخانه «هدف قرار دادن امدادگرانی را که مشغول انجام عملیات نجات هستند» محکوم کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که حملات اسرائیل از ۲ مارس تاکنون دست‌کم ۳٬۵۵۸ کشته برجا گذاشته است.

وزیران امور خارجۀ ۱۱ کشور از جمله استرالیا، کانادا و فرانسه به همراه اتحادیۀ اروپا در بیانیه‌ای مشترک، «نگرانی عمیق خود را از ادامۀ تشدید تنش‌ها» ابراز کردند.

آن‌ها افزودند: «مردم لبنان پیش از این نیز سختی‌های بسیار زیادی را متحمل شده‌اند.»

عون: برخورد با حزب‌الله «وظیفۀ حاکمیت» است

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در رد طرح آتش‌بس جدید تأکید کرد که هرگونه «آتش‌بس باید جامع باشد... بدون اینکه دشمن اسرائیلی آزادی عمل برای کشتار داشته باشد.»

اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از اعلام این طرح گفت که ارتش «در این مرحله به حملات و عملیات زمینی خود ادامه خواهد داد» و در عین حال «آزادی عمل» برای حمله به بیروت را در صورت حملۀ حزب‌الله به شهرک‌های اسرائیلی حفظ خواهد کرد.

حزب‌الله تنها گروه شبه‌نظامی لبنان است که پس از جنگ داخلی ۱۹۷۵-۱۹۹۰ از تحویل سلاح‌های خود خودداری کرد و استدلالش این بود که با اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل مبارزه می‌کند.

پس از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۰۰، درخواست‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله افزایش یافت و رهبری کشور تحت ریاست عون محکم‌ترین موضع را تا به امروز اتخاذ کرده است.

دولت لبنان فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را غیرقانونی اعلام کرده بود و ارتش پیش از آغاز جنگ اخیر، برای خلع سلاح این گروه در مناطق نزدیک به مرز تلاش می‌کرد.

عون روز جمعه گفت که برخورد با حزب‌الله «وظیفۀ حاکمیت» است و چیزی نیست که خود اسرائیل بتواند به آن دست یابد.

او گفت اسرائیل «می‌تواند کل کشور را با خاک یکسان کند، اما هرگز نخواهد توانست به هدف خود برسد» و افزود: «آن‌ها این کار را در غزه امتحان کردند. حماس هنوز وجود دارد.»



