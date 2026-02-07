نخستوزیر لبنان در بازدید از نقاطی ویرانشده در جنوب این کشور وعده داد روند بازسازی شهرها و روستاهای مرزی با اسرائیل بهزودی آغاز میشود. این نخستین بازدید او از این منطقه پس از اعلام تکمیل مرحلهٔ نخست طرح خلعسلاح حزبالله لبنان بهشمار میرود.
نواف سلام روز شنبه ۱۸ بهمن در جریان بازدید از شهرهای طیرحرفا و یارین، وضعیت این مناطق را «یک فاجعهٔ واقعی» توصیف کرد.
ارتش لبنان ماه گذشته اعلام کرده بود مرحلهٔ نخست طرح خود برای خلعسلاح حزبالله را در منطقهٔ میان مرز اسرائیل و رود لیتانی به پایان رسانده است.
ارتش گفته است اکنون کنترل مناطق جنوب رود لیتانی را در دست دارد، بهجز بخشهایی در نزدیکی مرز که همچنان در اشغال اسرائیل است. بهگفتۀ مقامهای نظامی، این مرحله شامل استقرار نیروها، جمعآوری تسلیحات و پاکسازی مهمات منفجرنشده بوده است.
مرحلهٔ دوم طرح دولت لبنان برای خلعسلاح حزبالله قرار است منطقهٔ میان رودهای لیتانی و اولی اجرا شود که در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب بیروت قرار دارد. ارتش لبنان اعلام کرده عملیات برای جلوگیری دائمی از بازسازی توان نظامی گروههای مسلح ادامه خواهد یافت.
نخستوزیر لبنان در جریان بازدید از مناطقی در جنوب که با حملات اسرائیل ویران شده، گفت بازسازی جادهها، شبکههای ارتباطی، زیرساختهای آب و خطوط برق در اولویت قرار دارد.
آقای سلام همچنین در نشست با مقامهای محلی در بنت جبیل اعلام کرد ۳۲ کیلومتر جاده در این منطقه بازسازی خواهد شد و شبکههای ارتباطی و تأسیسات حیاتی ترمیم میشود.
بخشهای گستردهای از جنوب لبنان بیش از یک سال پس از اجرای توافق آتشبس میان حزبالله و اسرائیل همچنان ویران و خالی از سکنه ماندهاند.
بر اساس این توافق، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رود لیتانی عقب ببرد و زیرساختهای نظامی خود را در مناطق تخلیهشده برچیند. اسرائیل نیز موظف به خروج کامل از خاک لبنان است. با این حال، اسرائیل همچنان پنج نقطهٔ راهبردی در نزدیکی مرز را در اشغال خود نگه داشته است.
در همین حال، ارتش اسرائیل به انجام حملات گاهبهگاه علیه آنچه اهداف حزبالله میخواند ادامه داده و این گروه را به تلاش برای تجدید توان نظامی متهم میکند. مقامهای اسرائیلی از جمله گیدئون سعار، وزیر خارجهٔ این کشور، با وجود تمجید از تلاشهای دولت و ارتش لبنان، این اقدامات را کافی ندانستهاند.
حزبالله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، یک گروه شبهنظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخهٔ نظامی آن را در فهرست تحریم قرار داده است.
این گروه، پس از جنگ مرگبار سال گذشته با اسرائیل بهشدت تضعیف شده، اما همچنان از تحویل کامل سلاحهای خود در دیگر مناطق لبنان خودداری میکند. ایالات متحده حزبالله را سازمانی تروریستی میداند، در حالی که اتحادیهٔ اروپا تنها شاخهٔ نظامی آن را در فهرست تحریم قرار داده است.
بانک جهانی پیشتر اعلام کرده بود ۲۵۰ میلیون دلار برای حمایت از بازسازی لبنان تصویب کرده است. برآورد میشود هزینهٔ کلی بازسازی حدود ۱۱ میلیارد دلار باشد.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجهٔ فرانسه، نیز در سفر اخیر خود به بیروت تأکید کرد که اصلاح نظام بانکی لبنان باید پیش از تخصیص گستردهٔ کمکهای بینالمللی انجام شود.
لبنان در ماههای اخیر کوشیده است فاصلهٔ خود را از جمهوری اسلامی ایران حفظ کند. یوسف رجی، وزیر خارجهٔ لبنان، ماه گذشته نقش ایران در لبنان و منطقه را «بسیار منفی» توصیف و تأکید کرد: «تهران با سیاستهای فعلی خود یکی از منابع بیثباتی در منطقه و بهویژه در لبنان است».
نظارت بر اجرای آتشبس میان حزبالله و اسرائیل بر عهدهٔ کمیتهای متشکل از نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، لبنان، اسرائیل و سازمان ملل متحد است.