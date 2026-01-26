دبیر کل حزبالله لبنان میگوید در صورت حملهای تازه به ایران از طرف اسرائیل و آمریکا، گروه تحت امرش «بیطرف نخواهد ماند».
همزمان با انتشار گزارشهایی حاکی از رسیدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکن و گروه ضربت همراهش به منطقۀ تحت فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در نزدیکی ایران در خاورمیانه، تحرکات دیپلماتیک، سیاسی و نظامی در منطقه هم دوچندان شده است.
نعیم قاسم دبیر کل حزبالله لبنان روز دوشنبه ششم بهمنماه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «هرگونه حملۀ احتمالی، تمایزی بین ما قائل نخواهد شد و ما هم هدف قرار خواهیم گرفت و در نتیجه، مصمم به دفاع از خود هستیم».
رهبر این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، با تأکید بر اینکه هرگونه حملۀ جدید به ایران و «بهخصوص رهبر جمهوری اسلامی»، «همۀ منطقه را به آتش خواهد کشید»، هشدار داد که در چنین شرایطی، «شیوۀ واکنش را در وقت مقتضی مشخص خواهیم کرد، ولی در هر صورت بیطرف نخواهیم بود».
هشدار دبیرکل حزبالله در روزی منتشر میشود که همزمان با رسیدن ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه، امارات متحدۀ عربی هم هرگونه استفاده از حریم هوایی یا دریایی خود برای حمله به ایران را رد کرد.
عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجۀ امارات متحده عربی روز دوشنبه با تأکید بر «تعهد کشورش به بیطرفی و ثبات در منطقه» خاطرنشان کرد که نه حریم هوایی و نه حریم دریایی امارات، «محل اقدام خصمانهٔ نظامی» علیه تهران نخواهد بود.
هفته گذشته همزمان با برخی درخواستها از آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی در حمایت از معترضانی که به خیابانها آمده بودند، خبری منتشر شد حاکی از این که ترکیه و قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه تلاش کردهاند از اقدام نظامی دولت ترامپ علیه تهران جلوگیری کنند.
در همین حال، فدراسیون روسیه هم، یک حمله احتمالی دیگر به ایران از سوی آمریکا را، «گامی دیگر به سمت بیثباتی کل منطقه» توصیف کرد.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که روز دوشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت کشورش «همه طرفهای درگیر را به خویشتنداری و تمرکز کامل بر مذاکرات مسالمتجویانه» ترغیب میکند.
سخنگوی دولت فدراسیون روسیه همچنین بر «ادامۀ تلاشهای مسکو برای کاستن از تنشها» تأکید کرد.
از سوی دیگر در نشانهای دیگر از افزایش احتمال بروز یک درگیری تازه در منطقه، سه خط هوایی اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که بهدلیل آنچه «افزایش نگرانی و بلاتکلیفی در منطقه» خوانده شده، از امروز تا دستکم ۲۷ اسفندماه، به مسافران اجازه میدهند که تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز برنامهریزیشده قبلیشان، بدون پرداخت هیچ هزینهای، بلیت خود را لغو یا سفرشان را به تاریخی دیگر موکول کنند.
هواپیمایی ملی اسرائیل، «اِلعال» فعلا این دوره را تا ۲۷ اسفندماه مقرر کرده است. اما هواپیمایی کوچکتر «ایسرا اِیر» گفته این وضعیت تا پایان سال جاری میلادی، یعنی یازدهم دیماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.