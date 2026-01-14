دولت قطر روز چهارشنبه ۲۴ دی گزارش‌های منتشر شده دربارهٔ خروج برخی کارکنان پایگاه نظامی آمریکایی «العدید» در دوحه را تأیید کرد.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر به‌نقل از سه دیپلمات خبر داده بود که به برخی از کارکنان پایگاه «العدید» در قطر توصیه شده‌ که این پایگاه را ترک کنند.

دفتر رسانه‌ای بین‌المللی دولت قطر در واکنش به این گزارش اعلام کرد که این اقدام در پی تنش‌های موجود در منطقه انجام می‌شود و این کشور تمامی تدابیر لازم را برای تضمین امنیت و ایمنی شهروندان و ساکنان این کشور از جمله اقدامات مربوط به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات نظامی را اتخاذ می‌کند.

پایگاه العدید بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است و حدود ۱۰ هزار نیرو را در خود جای داده است. پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل، نیز برخی از نیروها از پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خارج شده بودند.

خبرگزاری رویترز همچنین روز چهارشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ایالات متحده در پی هشدار یک مقام ارشد ایرانی مبنی بر این‌که تهران در صورت حملهٔ واشینگتن، پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار خواهد داد، در حال خارج کردن بخشی از نیروهایش از پایگاه‌هایش در خاورمیانه است.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت ایالات متحده به‌دلیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای، به‌عنوان اقدامی احتیاطی در حال خارج کردن بخشی از نیروهای خود از پایگاه‌های کلیدی در منطقه است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان اعتراض‌های اخیر ایران چند بار تهدید کرده است که در حمایت از معترضان در ایران مداخله خواهد کرد. بنا بر گزارش‌ها، هزاران نفر در جریان سرکوب اعتراضات علیه حکومت جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

آقای ترامپ روز ۲۳ دی‌ماه در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان در ایران، ضمن تشویق «مهین‌پرستان ایرانی» به تدوام اعتراضات، گفت: «تمام دیدارها با مقام‌های ایرانی را تا زمانی که کشتار بی‌معنای معترضان متوقف شود، لغو کرده‌ام».

او چند ساعت بعد هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی تهدیدهایش مبنی بر اعدام معترضان بازداشتی را عملی کند، با «برخورد بسیار جدی» ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد.

در واکنش به این تهدیدها، علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع که بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تشکیل شد، به شکل غیرمستقیم به حمله ایران به پایگاه العدید در قطر اشاره کرد.

او روز چهارشنبه در شبکهٔ ایکس نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا بهتر است به «شخم زدن» این پایگاه توسط موشک‌های ایرانی هم اشاره کند. اشارهٔ او به حملهٔ موشکی جمهوری اسلامی به العدید، در پی هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان توسط ارتش آمریکا در روز اول تیرماه است.

در این حمله خساراتی به برخی تجهیزات پایگاه العدید وارد شد اما کسی کشته یا زخمی نشد.

رویترز نیز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشت تهران از متحدان آمریکا در منطقه خواسته است که «واشینگتن را از حمله به ایران بازدارند».

او افزود: «تهران به کشورهای منطقه، از عربستان سعودی و امارات متحده عربی گرفته تا ترکیه، اعلام کرده است که اگر آمریکا ایران را هدف قرار دهد، پایگاه‌های آمریکا در این کشورها مورد حمله قرار خواهند گرفت».

هم‌زمان با گمانه‌زنی‌ها درباره مداخلهٔ نظامی آمریکا در حمایت از معترضان ایرانی، روزنامهٔ واشینگتن‌پست به‌نقل از دو مقام اروپایی نوشت که دولت ترامپ روز ۲۲ دی‌ماه از این دو کشور خواسته بود در زمینۀ «شناسایی و گزینش اهداف احتمالی در داخل ایران» با آمریکا همکاری اطلاعاتی کنند.

یکی از این دو مقام اروپایی گفته که احتمال می‌رود «رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال هدف قرار دادن سران نهادها و نیروهای مسئول و درگیر سرکوب و کشتن معترضان باشد».

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند پس از چند شب ناآرامی، بار دیگر کنترل کشور را به‌دست گرفته‌اند. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها از ادامۀ تظاهرات اعتراضی در گوشه و کنار ایران حکایت دارند. این در حالی است که قطع کامل اینترنت به دست حکومت، که از شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی آغاز شد، راستی‌آزمایی شرایط حاکم در ایران را بسیار دشوار کرده است.

شماری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله وب‌سایت «هرانا» که در آمریکا مستقر است، گفته‌اند که در جریان اعتراضات اخیر در ایران که از هفتم دی‌ آغاز شد، تا پایان روز هفدهم، کشته شدن دو هزار و ۴۰۳ معترض از جمله ۱۲ کودک تأیید شده و اسامی ۹ شهروند غیرنظامیِ غیرمعترض نیز در میان جان‌باختگان ثبت شده‌ است.