روزنامه واشینگتنپست، بهنقل از دو مقام اروپایی که خواستهاند هویتشان محفوظ بماند، نوشته است که دولت ترامپ روز دوشنبه ۲۲ دیماه از این دو کشور خواسته بود در زمینۀ «شناسایی و گزینش اهداف احتمالی در داخل ایران» با آمریکا همکاری اطلاعاتی کنند.
بهگفتۀ این دو مقام اروپایی، «نشانهای در دست نیست که دونالد ترامپ قصد حمله به تأسیسات هستهای ایران را داشته باشد».
یکی از این دو مقام اروپایی گفته که «احتمال بیشتری وجود دارد که رئیسجمهور آمریکا بهدنبال هدف قرار دادن سران نهادها و نیروهای مسئول و درگیر سرکوب و کشتن معترضان باشد».
نویسندگان گزارش واشینگتنپست، در بخش دیگری از مقاله، به امکانپذیر بودن درگیری نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی پرداختهاند.
این نشریه آمریکایی با اشاره به دور شدن ناو هواپیمابر جرالد فورد از منطقه به مقصد دریای کارائیب و حضور دو ناو هواپیمابر دیگر شامل جورج واشینگتن و آبراهام لینکلن در ژاپن و دریای جنوب چین، به نقل از یک کارشناس نزدیک به کاخ سفید نوشته که دولت آمریکا در حال حاضر در منطقه خلیج فارس «فاقد امکانات لازم برای درگیری نظامی فعال و تمامعیار، بدون نگرانی از خطر پاسخگویی ایران» است.
نویسندگان این گزارش در ادامه اما تأکید کردهاند که این به معنای خالی ماندن دست واشینگتن نیست. همچنان چندین ناوشکن آمریکایی با قابلیت شلیک موشکهای دوربرد و زیردریاییهای مسلح به موشکهای بالیستیک در نزدیکی ایران حضور دارند.
از سوی دیگر ژنرال دن کِین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده هم نشان داده که برای استفاده از امکانات تهاجمی غیر معمول آمادگی دارد؛ همچون بمبافکنهای رادارگریز و استراتژیک بی-۲، که در جریان عملیات «چکش نیمهشب» برای حمله به تأسیسات هستهای ایران، ۳۶ ساعت بدون وقفه پرواز کردند.
نویسندگان این گزارش با اشاره به افزایش نگرانیها در میان کشورهای منطقه، از تماسها و رایزنیهای مقامات برخی از این کشورها، از جمله عمان و قطر با سران ایران و آمریکا خبر دادهاند؛ کشورهایی که در سالهای اخیر بارها بهعنوان میانجی بین تهران و واشینگتن نقشآفرینی کردهاند.
بر اساس این گزارش، این دور از تلاشهای این میانجیهای سنتی اما بینتیجه بوده و پاسخ کاخ سفید را بهدنبال نداشته است. این در حالی است که مطالبات ایالات متحده و اسرائیل از تهران افزایش یافته و از جمله، نابودی کامل همۀ سامانههای موشکهای بالستیک ایران و پایان دادن به حمایت از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، بخصوص حزبالله لبنان را شامل میشود.
یک منبع نزدیک به دولت آمریکا در این مورد به واشینگتنپست گفته که کاخ سفید «همواره، به شرط مورد بحث قرار گرفتن همۀ موضوعات، آمادۀ گفتوگوهای مستقیم بوده است». این منبع در عین حال تأکید کرده که در شرایط کنونی، وضعیت تغییر کرده و دولت آمریکا، تمرکزش را روی «مسیرهای دیگری برای اعمال فشار» گذاشته و عجالتاً «موضوع مذاکرات مستقیم مطرح نیست».
واشینگتنپست مینویسد که متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس، بهدلیل نگرانی از احتمال بروز جنگ داخلی، یا شکلگیری یک کشور فروپاشیده بزرگ و در عین حال به شدت مسلحِ دیگر شبیه لیبی یا سوریه در نتیجهٔ سقوط جمهوری اسلامی، کاخ سفید را به دنبالکردن مذاکرات ترغیب میکردهاند.
برخی مقامات پیشین آمریکایی هم هشدار میدهند که ساقط کردن حکومت ایران و کنار زدن علی خامنهای از قدرت ممکن است به قدرتگرفتن تندروهایی منجر شود که چهبسا حتی نسبت به حکومت فعلی، رویکرد خصمانهتری در قبال ایالات متحده و اسرائیل در پیش گرفته و از جمله تلاش برای ساخت تسلیحات هستهای را دوچندان کنند.
یک مقام اروپایی دیگر که خواسته هویتش فاش نشود، در این مورد به واشینگتن پست گفته که رهبران ایران، با علم به اینکه دونالد ترامپ برای توسل به گزینهٔ نظامی با مقاومتها و مخالفتهایی از سوی برخی از جدیترین حامیانش در بدنۀ جنبش «ماگا» روبهرو خواهد شد، با هدف خرید زمان، ایدۀ مذاکرات جدید را مطرح میکنند.
این مقام اروپایی اما هشدار داده که اگر دونالد ترامپ از اعمال فشار جدی کوتاه بیاید و به جای آن، با تهران وارد گفتوگو شود، آنهم در حالیکه معترضان همچنان بازداشت و کشته میشوند، «رژیم جمهوری اسلامی نهتنها ممکن است از این لحظات سرنوشتساز بهسلامت عبور کند، بلکه حتی بعید نیست که جان مضاعفی گرفته و با سبعیت و در عین حال مصونیت بیشتری اقدامات ظالمانهاش را دنبال کند».