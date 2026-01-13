رئیسجمهوری ایالات متحده با اعلام اینکه «کمک در راه است»، از معترضان ایرانی خواست به اعتراضات خود ادامه دهند.
دونالد ترامپ روز سهشنبه ۲۳ دیماه در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، وضعیت ایران را «منزجرکننده» خواند و گفت: «میهنپرستان ایرانی به اعتراض ادامه دهید. نهادهای خود را در دست بگیرید!! نام قاتلان و ناقصان حقوق را ثبت و حفظ کنید. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت».
او افزود: «من تمام دیدارها با مقامهای ایرانی را تا زمانی که کشتار بیمعنای معترضان متوقف شود لغو کردهام. کمک در راه است».
آقای ترامپ پیام خود را با عبارت MIGA، مخفف انگلیسی «عظمت را به ایران باز گردانیم» به پایان برده است.
ساعاتی بعد از انتشار این پست، خبرنگاران از آقای ترامپ پرسیدند که منظورش از «کمک در راه است»، چه بوده؟ او در پاسخ گفت: «باید خودتان حدس بزنید».
سایت اکسیوس روز ۲۲ دیماه خبر داده بود که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دو روز قبل به استیو ویتکاف نمایندهٔ دونالد ترامپ پیام داده و درخواست ملاقات کرده است.
به نوشتهٔ این سایت، تماس عراقچی به نظر تلاشی از سوی ایران برای کاهش تنش با ایالات متحده بوده است؛ یا دستکم برای خریدن زمان بیشتر، پیش از آنکه ترامپ دستور اقدامی را بدهد که ممکن است رژیم را بیش از پیش تضعیف کند.
خود رئیسجمهور آمریکا هم روز دوشنبه تأیید کرده بود که رهبران ایران پس از آنکه او بارها تهدید کرده بود اگر تهران معترضان را بکشد مداخله نظامی خواهد کرد، با او تماس گرفتهاند تا «مذاکره کنند». با این حال، رئیسجمهوری آمریکا تأکید کرده بود که «ممکن است مجبور شویم پیش از آن جلسه دست به اقدام بزنیم».
در همین حال سایت اکسیوس خبر داده که تیم امنیت ملی کاخ سفید، صبح سهشنبه، بدون حضور دونالد ترامپ، جلسهای درباره ایران داشته است.
همین وبسایت در خبری دیگر، ادعا کرده که استیو ویتکاف در همین روز، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتوگو کرده است.
رئیسجمهوری آمریکا در روزهای اخیر، پیامهای زیادی را در حمایت از معترضان ایرانی منتشر کرده و از جمله روز شنبه نوشته بود که «ایران به آزادی چشم دوخته است؛ شاید بیش از هر زمان دیگری. ایالات متحده آماده کمک است».
از سوی دیگر روز ۲۲ دیماه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به هشدارهای دونالد ترامپ، با «قمارباز» خواندن رئیسجمهور آمریکا، ادعا کرده بود که در صورت حملهٔ آمریکا به ایران، «همه امکانات آمریکا در منطقه، از جمله ناوها، پایگاهها و نیروهای نظامی این کشور نابود خواهند شد».
رئیس مجلس ایران گفته بود اقدام متقابل ایران در صورت حملهٔ آمریکا، به «درس عبرتی تاریخی» تبدیل خواهد شد.
در همین حال، بهدنبال گزارشهای هولناکی که در روزهای اخیر از کشتار معترضان بهدست نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است، بسیاری در داخل و خارج ایران خواستار «اقدام عملی» دولت آمریکا در توقف این کشتارها شدهاند.
از جمله در روز ۲۲ دی، لیندزی گراهام، سناتور بانفوذ و از نزدیکان آقای ترامپ، نیوت گینگریچ از جمهوریخواهان کهنهکار و رئیس اسبق مجلس نمایندگان ایالات متحده و همینطور شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران و از شاخصترین چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، با انتشار چند مطلب پیاپی و زنجیروار در شبکهٔ ایکس، با تأکید بر اینکه «هر نوع مذاکره با جمهوری اسلامی اشتباه است»، خطاب به رئیسجمهور ایالات متحده نوشته بودند که «اکنون وقت اقدام عملی است».
سناتور گراهام روز سهشنبه ۲۳ دیماه هم، ساعتی پس از پیام دونالد ترامپ، با انتشار مطلب تازهای در شبکهٔ ایکس نوشت پیام رئیسجمهور مبنی بر «در راهبودن کمک»، به معنای «موج عظیمی از حملات نظامی، سایبری و جنگ روانی» علیه جمهوری اسلامی است.
این سناتور ارشد جمهوریخواه تصریح کرد: «ضربهٔ مرگبار به آیتالله [خامنه ای] ترکیبی خواهد بود از شجاعت میهنپرستانه و باورنکردنی معترضان، و اقدام قاطع رئیسجمهور ترامپ. معترضان بیسلاح به خیابانها میآیند و جانشان را به خطر میاندازند، چون باور دارند رئیسجمهور ترامپ پشتشان است».
لیندزی گراهام در پایان مطلبش نوشته که «کابوس طولانی مردم ایران بهزودی پایان میپذیرد. من به رئیسجمهور دونالد ترامپ بسیار افتخار میکنم».
سناتور گراهام هم همچون دونالد ترامپ، پیامش را با عبارت «عظمت را به ایران باز گردانیم» به پایان برده است. آقای گراهام در روزهای قبل هم بارها این شعار را تکرار کرده و حتی کلاهی با این نوشته را به دونالد ترامپ تقدیم کرده بود.