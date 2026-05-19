معاون وزیر خارجه ایران شروط تهران برای پایان جنگ با آمریکا را اعلام کرد

معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه ایران میگوید «حق غنیسازی اورانیوم»، «پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان» و «آزادسازی داراییهای ایران»، جزو پیشنهادهای جمهوری اسلامی به آمریکا بوده است.
کاظم غریبآبادی این اظهارات را روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در نشستی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، او در این نشست گزارشی از روند مذاکرات و طرح پیشنهادی ایران به طرف آمریکایی و آنچه که «ایستادگی تصمیمگیران و اعضای تیم مذاکرهکننده ایران بر روی اصول» خوانده است، ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در پیشنهاد اخیر خود به آمریکا، محورهایی چون «حق غنیسازی و برخورداری از حقوق هستهای صلحآمیز، خاتمه جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، آزادسازی اموال و دارائیهای ایران، تأمین خسارتهای وارد شده در جنگ توسط ایالات متحده جهت بازسازی، خاتمه تمامی تحریمهای یکجانبه و قطعنامههای شورای امنیت، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران» را داده است.
ایران و ایالات متحده از زمان آتشبس شکننده میان دو کشور از ۱۹ فروردین امسال درگیر یک دور مذاکره مستقیم و همچنین تبادل پیامهایی از طریق پاکستان بودهاند تا به توافقی برای پایان جنگ دست یابند.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در شرایطی مطرح میشود که دونالد ترامپ، دستکم دوبار به صراحت گفته که با طرح پیشنهادی ایران مخالف بوده و حتی آن را «مزخرف» خوانده بود.
او بارها به ایران هشدار داده که وقت زیادی ندارد و در صورت خودداری از توافق مطلوب آمریکا، با ضربات و خسارات سنگینی در حد نابودی مواجه خواهد شد.
علیرغم خواستههایی که غریبآبادی میگوید حکومت ایران به آمریکا پیشنهاد داده، رئیسجمهور ایالات متحده گفته که قرار نیست امتیازی به ایران بدهد.
ترامپ ۲۸ اردیبهشت نیز اعلام کرد حملهٔ برنامهریزیشده به ایران برای روز سهشنبه را تنها برای «دو تا سه روز» و به درخواست رهبران چند کشور عربی منطقه که متحد آمریکا هستند به تعویق میاندازد.
او با تأکید بر اینکه اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هستهای شود، راضی خواهد بود، افزود: «به نظر میرسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که آنها بتوانند به توافق برسند. اگر بتوانیم بدون بمباران شدید آنها این کار را انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهم شد».
رئیسجمهور آمریکا در عین حال به دورههای قبلی که «فکر میکردیم بسیار به توافق نزدیک شدهایم اما نتیجه نداد»، اشاره کرده و گفته است: «ولی این بار کمی متفاوت است».
پیش از اظهارات ترامپ، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود که روند مذاکرات تهران و واشینگتن، «ادامهدار» است و حکومت ایران از ایالات متحده، «اصلاحاتی» در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است.
جزئیاتی از این اصلاحات و نیز توافقی که ترامپ اعلام کرده در دسترس است، منتشر نشده.
با این حال مواردی که ایران اعلام کرده در پیشنهاد اخیر خود به آمریکا ارائه کرده، ماههاست که در گزارشهای طرف ایرانی مطرح بوده و آمریکا این پیشنهادات را رد کرده است.