اعتصاب عمومی در مناطق کُردنشین ایران؛ شماری از دیگر شهرها هم به اعتصاب پیوستند

همزمان با فراخوان احزاب کردستان ایران برای اعتصاب در مناطق کُردنشین کشور، گزارش‌ها حاکی است بازارها و کسب‌و‌کارها در شماری از دیگر شهرها از جمله اصفهان، تبریز، همدان و کرمان نیز روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه تعطیل بودند.

ویدئوها و تصاویر منتشرشده از شهرهای اراک، بوشهر، کرج و فردیس، شهرکرد، شهرضا، نورآباد ممسنی، گناباد و ‌اردبیل نیز حاکی از پیوستن بازاریان و مغازه‌دارها به اعتصاب است.

تعطیلی گستردۀ مغازه‌ها و توقف فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف بازار تبریز و ارومیه در شماری کانال‌های خبری گزارش شده است.

در شماری از شهرها از جمله مشهد، کرمان، همدان و شیراز علاوه بر اعتصاب بازاریان، شماری از شهروندان هم برای اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند.

علاوه بر این شهرها، رسانه‌هایی که اخبار مناطق کُردنشین ایران را پوشش داده‌اند، نوشته‌اند که شهرهای کوچک و بزرگ استان‌های کُردنشین کشور نیز در اعتصاب عمومی به سر می‌برند.

اسامی شماری از شهرهایی که در مناطق کُردنشین در اعتصاب به سر می‌برند، عبارت‌ است از ایلام، کرمانشاه، سرپل‌ ذهاب، روانسر، پاوه، کامیاران، سنندج، قروه، بیجار، مریوان، بانه، سقز، دیواندره، ارومیه، مهاباد، بوکان، اشنویه و سردشت.

آن‌طور که سایت خبری هه‌نگاو بر اساس گزارشات و ویدئوهای رسیده و تأییدشدۀ خود گزارش کرده، هم‌اکنون در بیش از ۳۰ شهر کردستان اعتصابات گسترده‌ای در جریان است.

این اعتصاب در پی فراخوان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کردستان ایران انجام گرفته است.

هفت حزب کردستان ایران پیشتر در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت «جنایات رژیم در کرمانشاه، ایلام و لرستان» فراخوان مشترکی برای اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین کشور در پنج‌شنبه ۱۸ دی منتشر کرده بودند.

در این بیانیه، موج تازۀ اعتراضات سراسری در ایران، یک «نه» آشکار، بلند و همگانی به جمهوری‌ اسلامی و واکنش به «تمامی مصیبت‌هایی» عنوان شده که این حکومت در طول دورۀ حاکمیت خود بر ایران تحمیل کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، با این حال برخی مغازه‌های تأمین‌کننده اقلام ضروری به‌صورت محدود فعال هستند تا نیازهای اولیه و روزمره شهروندان دچار اختلال نشود.

این اعتصاب در شرایطی انجام شده که از چهارشنبه‌شب، همزمان با نزدیک‌شدن زمان چندین فراخوان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله هفت گروه سیاسی کُرد و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه برای اعتصاب و اعتراض، اینترنت در ایران دچار اختلال جدی شد.

بررسی شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان نیز نشان می‌دهد شمار پست‌های منتشرشده کاهش چشمگیری پیدا کرده که نشان‌دهندۀ اختلال جدی در اینترنت است.

در شبکۀ کلاب‌هاوس هم که کاربران از داخل ایران، اتاق‌های مختلفی برای بحث و بررسی می‌ساختند، کاهش فعالیت کاربران داخل ایران کاملاً محسوس گزارش شده است.



شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح نیز در واکنش به این اعتصاب گسترده، نوشت: «گسترده‌ترین اعتصاب و اعتراض در تاریخ جمهوری اسلامی در حال وقوع است.»

او در پستی در اینستاگرام، اضافه کرده که «این همبستگی از کردستان تا هرمزگان، از بروجرد تا ازنا و ملکشاهی، درسی برای هر جریان سیاسی در آینده است که این مردم دیگر به استبداد تن نخواهند داد.»