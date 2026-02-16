نخستوزیر اسرائیل روز یکشنبه ۲۶ بهمن گفت که هفتهٔ گذشته به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است هرگونه توافق ایالات متحده با ایران باید شامل برچیدن زیرساختهای هستهای ایران باشد، نه صرفاً توقف فرایند غنیسازی.
بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی در کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی آمریکا در اورشلیم، با ابراز تردید نسبت به دستیابی آمریکا به توافق با ایران، اعلام کرد هر توافقی باید چند عنصر اساسی را در بر بگیرد: «اول اینکه همهٔ مواد غنیشده باید از ایران خارج شود».
او افزود: «دوم اینکه هیچ توانایی برای غنیسازی نباید وجود داشته باشد… تجهیزات و زیرساختهایی که امکان غنیسازی را فراهم میکند باید برچیده شود».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، او سومین موضوع را نیز حلوفصل مسئلهٔ موشکهای بالستیک ایران دانست.
نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که در گفتوگوی چهارشنبهٔ گذشته خود با رئیسجمهور ایالات متحده نیز بر این شروط تأکید کرده است. آقای ترامپ بعد از این دیدار اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد.
وبسایت خبری «اکسیوس» روز شنبه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که رهبران آمریکا و اسرائیل در دیدار اخیر خود در کاخ سفید توافق کردند که ایالات متحده برای کاهش صادرات نفت ایران به چین تلاش کند.
مسئلهٔ بازرسیها از برنامهٔ هستهای تهران
نخستوزیر اسرائیل روز یکشنبه همچنین خواستار بازرسیهای مستمر از برنامهٔ هستهای تهران شد.
نتانیاهو گفت: «باید بازرسیهای واقعی و اساسی انجام شود؛ نه بازرسیهایی با زمان اعلام قبلی، بلکه بازرسیهای مؤثر دربارهٔ همهٔ موارد یادشده».
کمی پیش از انتشار سخنان تازهٔ نخستوزیر اسرائیل، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتوگویی با شبکه قطری الجزیره که روز یکشنبه پخش شد، گفت ایران برای آن که نشان دهد بهدنبال سلاح هستهای نیست، بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات «زیر زمین یا کوه» میپذیرد.
او اعلام کرد که بازرسیهای آژانس میتواند «ماهانه یا حتی روزانه» باشد، تا به گفتهٔ او «هرگونه فعالیت مشکوک شناسایی شود».
دور دوم گفتوگوهای تازهٔ میان آمریکا و ایران قرار است روز سهشنبه این هفته در ژنو سوئیس برگزار شود.
در آستانهٔ این دور از گفتوگوها، حمید قنبری، معاون وزیر خارجه ایران، گفته است برای پایداری هر توافقی، آمریکا نیز باید از منافع اقتصادی سریع و پربازده، از جمله در حوزهٔ انرژی، نفت و گاز، معدن، توسعه شهری و خرید هواپیما بهرهمند شود.
او تأکید کرد در مقابل، ایران خواستار «آزادسازی واقعی و قابل استفاده» منابع مالی مسدودشده خود است.
ایران و آمریکا روز ۱۷ بهمن مذاکرات غیرمستقیم را برای رسیدگی به اختلاف چند دههای بر سر برنامهٔ هستهای تهران و جلوگیری از یک رویارویی نظامی تازه از سر گرفتند.
مقامهای آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتهاند ایالات متحده دومین ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام کرده و در صورت شکست گفتوگوها، خود را برای احتمال یک کارزار نظامی طولانی آماده میکند.
چشماندازی برای پایان کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل
بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در سخنرانی خود همچنین گفت قصد دارد ظرف ۱۰ سال آینده به کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل پایان دهد.
توافق ۱۰ سالهٔ کنونیِ دریافت سالانه ۳٫۸ میلیارد دلار از آمریکا، که بخش عمدهٔ آن در ایالات متحده صرف خرید تجهیزات میشود، در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد.
او با اشاره به رونق اقتصادی اسرائیل گفت: «ما میتوانیم مؤلفهٔ مالی کمکهای نظامی را که دریافت میکنیم بهتدریج حذف کنیم و پیشنهاد من کاهش آن طی ۱۰ سال تا رسیدن به صفر است. اکنون سه سال از تفاهمنامهٔ کنونی باقی مانده و طی هفت سال دیگر آن را به صفر میرسانیم».
نتانیاهو افزود: «ما میخواهیم از کمک به شراکت با ایالات متحده حرکت کنیم».
آقای نتانیاهو در سخنرانی در کنفرانس سالانهٔ رؤسای سازمانهای بزرگ یهودیان آمریکا همچنین گفت اسرائیل همچنان باید «کار را تمام کند» و همهٔ تونلها در غزه را از بین ببرد.
او افزود اسرائیل تاکنون ۱۵۰ کیلومتر از مجموع برآوردشدهٔ ۵۰۰ کیلومتر تونلها را منهدم کرده است.