«سپیده‌دم با آمریکا» در شیراز

شهرداری شیراز با نصب بنری به مناسبت روز ۱۳ آبان که سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران است، به جای عبارت انگلیسی down with USA «مرگ بر آمریکا» از dawn with USA استفاده کرده که معنی آن «سپیده‌دم با آمریکا» است.

روز ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی با عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» ثبت شده است و نصب این بنر با این اشتباه فاحش در عبارت انگلیسی آن با انتقاد نیروهای حزب‌الله در فضای مجازی و رسانه‌های محافظه‌کار در ایران مواجه شده است.

واحد تبلیغات شهری شهرداری شیراز پیش از این نیز به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق تابلویی را در میدان نمازی این شهر نصب کرده بود که به جای تصویر سربازان ایرانی از عکس سربازان اسرائیلی در آن استفاده شده بود.

انتشار تصاویر این تابلو در فضای مجازی جنجال‌برانگیز شد و بر اساس اعلام دادستان شیراز، مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز و دو نفر از دست‌اندرکاران تهیه این تابلو بازداشت شدند.