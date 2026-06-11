اوپک روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را ۹۷۰ هزار بشکه دیگر در روز کاهش داد.

این دومین کاهشی پیاپی در بازنگری سازمان کشورهای صادرکننده نفت محسوب می‌شود.

اوپک می‌گوید که تأثیر جنگ ایران بر مصرف، کمتر از آنچه بوده که سایر نهادها مانند اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده بودند.

به گفته این سازمان، مصرف در ادامه بهبود خواهد یافت و پیش‌بینی رشد تقاضا برای سال ۲۰۲۷ را افزایش داد.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که ۹ اسفند پارسال آغاز شد و دو ماه پیش با یک آتش‌بس شکننده خاتمه یافت، عملاً تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان، را مسدود و عرضه میلیون‌ها بشکه‌ نفت از خاورمیانه را محدود کرده است.

جهش قیمت سوخت ناشی از این وضعیت نیز به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در سراسر جهان فشار وارد کرده است.

در پیش‌بینی جدید اوپک، رشد مورد انتظار تقاضای نفت در سال جاری نسبت به رقم قبلی یک میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

برای سال ۲۰۲۷، اوپک انتظار دارد تقاضای نفت یک میلیون و ۱۷۳ هزار بشکه در روز افزایش یابد که ۱۹۰ هزار بشکه در روز بیشتر از برآورد قبلی است.

اوپک در گزارش خود اعلام کرد: «عملکرد اقتصاد جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری، همچنان مقاوم باقی مانده است» و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را بدون تغییر نگه داشت.

در مقابل، اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای نفت در سال جاری به‌دلیل جنگ کاهش یابد.

اوپک‌پلاس، که شامل اوپک و متحدانی مانند روسیه است، پیش‌تر توافق کرده بود که از ماه آوریل افزایش تولید را از سر بگیرد، اما بسته شدن تنگه هرمز این کار را ناممکن کرده است.

در گزارش این سازمان آمده که تولید در ماه مه بیش از پیش کاهش یافته است.

تولید نفت خام اوپک‌پلاس در ماه مه به‌طور متوسط ۳۳ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه آوریل ۱۹۰ هزار بشکه در روز کمتر است. این آمار بر اساس منابع ثانویه‌ای است که اوپک برای پایش تولید استفاده می‌کند.

ایران بیشترین کاهش تولید را ثبت کرده و داده‌های مربوط به نفتکش‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی آن در ماه مه به‌دلیل محاصره دریایی آمریکا به‌شدت افت کرده است.

آمار ماه مه شامل امارات متحده عربی نیز می‌شود که در اول مه از اوپک و اوپک‌پلاس خارج شد.