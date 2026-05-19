اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت از متحدان واشینگتن در اروپا و آسیا خواست با شدت بیشتری شبکههای مالی ایران را مختل کنند. ساعتی بعد، ایالات متحده یک صرافی ایرانی و دهها شرکت و کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری در ادامه فشارها بر تهران، یک صرافی ایرانی و شرکتهایی را که به گفته آمریکا بهعنوان شرکتهای پوششی برای انجام تراکنشهای بانکی ایران فعالیت میکنند، تحریم کرد.
این وزارتخانه صرافی «امین اکسچنج» مستقر در ایران، که با نام «شرکت مشارکت ابراهیمی و شرکا» نیز شناخته میشود، را تحریم و اعلام کرد این صرافی دارای شبکه گستردهای از شرکتهای پوششی در چندین حوزه قضایی، از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و هنگکنگ است.
آمریکا همچنین ۱۹ کشتی را که به گفته واشنگتن در انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران به مشتریان خارجی نقش داشتهاند، در فهرست تحریم قرار داد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد صرافیهای ایرانی سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی انجام میدهند و به حکومت ایران کمک میکنند تحریمها را دور بزند و به نظام مالی بینالمللی دسترسی پیدا کند. همچنین گفته شد که شرکتهای پوششی یادشده، صدها میلیون دلار تراکنش را به نمایندگی از بانکهای ایرانی مدیریت میکنند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک) همچنین هشت شرکت مستقر در امارات متحده عربی،چین و هنگ کنگ را که به گفته این نهاد به صرافی امین کمک میکردهاند، تحریم کرد.
ایالات متحده همچنین چند کشتی را به دلیل حمل نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار داد؛ از جمله نفتکش گاز مایع «گریت سیل» با پرچم باربادوس، نفتکش «اوشن ویو» با پرچم پالائو و نفتکش «سویفت فالکون» با پرچم پاناما.
بسنت خواستار شدت عمل بیشتر علیه شبکههای مالی ایران شد
به گزارش خبرگزاری رویترز، اسکات بسنت در سخنرانی آمادهشدهای برای کنفرانس مقابله با تأمین مالی تروریسم، که پس از نشست وزیران دارایی گروه هفت در پاریس برگزار شد، گفت شرکتکنندگان باید «بهطور کامل در کنار ما» علیه ایران بایستند.
او گفت: «این امر، برای مثال، مستلزم آن است که شرکای اروپایی ما با ایالات متحده در اقدام علیه ایران همراه شوند؛ از طریق تحریم تأمینکنندگان مالی آن، افشای شرکتهای پوششی و صوری، تعطیل کردن شعب بانکی و برچیدن شبکههای نیابتی آن.»
او افزود: «همچنین لازم است کشورهای خاورمیانه و آسیا شبکههای بانکداری سایه ایران را ریشهکن کنند.»
در حالی که دولت ترامپ تلاش میکند تهران را برای بازگشایی تنگه هرمز که از زمان آغاز جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران مسدود شده تحت فشار قرار دهد، وزارت خزانهداری آمریکا تلاشهای تحریمی خود علیه ایران را از طریق برنامهای با عنوان «خشم اقتصادی» تشدید کرده است.
این برنامه با هدف مختل کردن شبکههای بانکداری سایه ایران اجرا میشود و تاکنون نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با حکومت ایران را مسدود کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در ابتدای ماه جاری میلادی نیز اعلام کرد که سه صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکتهای پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاشهای این وزارتخانه برای مختل کردن شریانهای مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار میدهد.
وزیر خزانهداری ایالات متحده پیشتر خبر داده بود «خشم اقتصادی» با دستور مستقیم دونالد ترامپ به او در میانه ماه آوریل آغاز شده است. رئیسجمهور آمریکا بلافاصله بعد از بازگشت به کاخ سفید و آغاز دور دوم ریاستجمهوری خود، دستور احیای فشار حداکثری علیه ایران را صادر کرده بود.
مدت کوتاهی بعد از برقراری آتشبس، ترامپ دستور محاصره دریایی ایران را نیز صادر کرد که این اقدام همچنان ادامه دارد و ناوگان دریایی آمریکا مانع از حرکت کشتیهای تجاری و نفتکشها از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران میشود.
اسکات بسنت در سخنرانی روز سهشنبه خود همچنین گفت برای مؤثرتر کردن این روند، وزارت خزانهداری ساختار تحریمهای خود را نوسازی خواهد کرد، زیرا «دشمنان ما خود را تطبیق میدهند و نوآوری میکنند» و از طریق ایجاد شرکتهای صوری جدید، تحریمها را دور میزنند.
بیشتر تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا علیه افراد، شرکتها و نهادهایی اعمال میشود که در «فهرست اتباع ویژه تحریمشده» قرار میگیرند؛ فهرستی شامل دهها هزار نام که از دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار محروم شده و داراییهایشان مسدود میشود. هر فرد یا نهادی که با اشخاص یا نهادهای تحریمشده معامله کند، خود نیز در معرض تحریم قرار میگیرد.
بسنت گفت: «برای تقویت نتایج امنیت ملی، وزارت خزانهداری در حال تطبیق برنامه تحریمهای خود با الزامات قرن بیستویکم است. ما در حال بازبینی موارد قدیمی و منسوخ تحریمها هستیم تا مؤسسات مالی بتوانند بر پیچیدهترین طرحهای تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریمها تمرکز کنند.»
او افزود مؤثرترین تحریمها، تحریمهایی «تهاجمی و هدفمند» هستند و تحریمهایی که بیش از حد طولانی باقی بمانند، ممکن است پیامدهای ناخواسته ایجاد کنند.
بسنت گفت: «تحریمها برای تغییر رفتار طراحی شدهاند، نه مجازات مردم. تحریمهایی که سالها بدون هیچ تغییر ملموس و قابل مشاهده در رفتار ادامه پیدا کنند، میتوانند پیامدهای نسلی داشته باشند که پیشبینی آنها تقریباً غیرممکن است.»
او همچنین گفت رویکرد وزارت خزانهداری «انعطافپذیری لازم برای حداکثر کردن اثربخشی» را حفظ خواهد کرد و به کاهش تحریمها علیه سوریه و ونزوئلا پس از تغییر حکومتها بهعنوان نمونههایی از نحوه تنظیم سیاست تحریمی دولت ترامپ اشاره کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا، بعد از شرکت در نشست دو روزه وزیران دارایی گروه هفت، شامل هفت کشور صنعتی جهان، در شبکه ایکس نوشت که در این نشست، «گفتوگوهای سازندهای» درباره ایران، مواد معدنی حیاتی، امنیت سایبری و عدم توازنهای جهانی با مقامهای ارشد دیگر کشورها داشته است.
وزیران دارایی این گروه نیز در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر شد با اشاره به چالشهای متعدد اقتصاد دنیا، خواستار «بازگشت سریع به عبور و مرور آزاد و امن» کشتیها از تنگه هرمز شدند.