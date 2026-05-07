وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کردند که واشینگتن معاون وزیر نفت عراق و چند شبهنظامی شیعه را بهدلیل حمایت از حکومت ایران تحریم کرده است.
وزارتخانه خزانهداری علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، را متهم کرد که از «موقعیت خود برای تسهیل انتقال نفت بهمنظور فروش به نفع حکومت ایران و شبهنظامیان نیابتی آن در عراق» سوءاستفاده کرده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سه تن از رهبران ارشد شبهنظامیان همسو با ایران، یعنی «کتائب سید الشهداء» و «عصائب اهل الحق»، را نیز تحریم میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «حکومت ایران مانند یک باند یاغی، منابعی را که بهحق متعلق به مردم عراق است غارت میکند. وزارت خزانهداری دست روی دست نخواهد گذاشت در حالی که ارتش ایران از نفت عراق برای تأمین مالی تروریسم علیه ایالات متحده و شرکای ما سوءاستفاده میکند.»
این تحریمها هرگونه دارایی این افراد در آمریکا را مسدود میکند و بهطور کلی آمریکاییها را از معامله با آنها منع میکند.
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه جداگانهای اعلام کرد معاون وزیر نفت عراق در طرحی دست داشته که بر اساس آن «برای دور زدن تحریمها، نفت ایران بهطور متقلبانه با نفت عراق مخلوط و به سود ایران فروخته میشد».
در این بیانیه همچنین «کتائب سید الشهداء» و «عصائب اهل الحق» و شرکتهای فعال در بخش نفت که از این شبهنظامیان حمایت میکنند و تحریم شدهاند، متهم به «سوءاستفاده از اقتصاد عراق برای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی خود» شدهاند.
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، ماه گذشته میلادی گفت نفتکشهای ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در خلیج متوقف شده بودند، از اسناد جعلی عراقی استفاده میکردند.
تهران استفاده از چنین اسنادی را رد کرده بود.
واشینگتن از زمان آغاز جنگ مشترک با اسرائیل علیه ایران، دامنه تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است.
آقای بسنت روز ۱۳ اردیبهشت گفت که ایالات متحده از طریق «محاصره اقتصادی» که همزمان با عملیات نظامی آغاز شده، در حال «خفه کردن» حکومت ایران است.
وزیر خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که دونالد ترامپ به اواخر فروردین ماه به او دستور داد که اجرای «خشم اقتصادی» که کارزاری در ادامه فشار حداکثری بر ایران است، آغاز شود.
پنتاگون عملیات نظامی علیه ایران را که از روز نهم اسفند سال گذشته آغاز و به ۳۹ روز جنگ منتهی شد، «خشم حماسی» نامیده است. این جنگ از حدود سه هفته پیش با برقراری آتشبس متوقف شده است.
وزیر خزانهداری آمریکا پیشتر از آن نیز ایران را «سرِ مارِ تروریسم جهانی» خوانده و وعده قطع «شریانهای مالی نیروهای نظامی ایران» را داده بود.
وزارتخانه تحت نظر اسکات بسنت جمعه هفته گذشته نیز اعلام کرد که سه صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکتهای پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاشهای این وزارتخانه برای مختل کردن شریانهای مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار میدهد.