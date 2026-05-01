وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ چند شرکت، یک فرد و یک کشتی را که بخاطر مشارکت در تجارت نفت و فرآوردههای نفتی ایران، . همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کردند.
این تحریمها از جمله یک کارگزار تخلیه صادرات نفتی ایران مستقر در چین با نام شرکت «چینگدائو هایه» و مدیر چینی آن را هدف قرار داده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید این شرکت دهها میلیون بشکه نفت خام تحریمشده ایران را از طریق بهرهگیری از ساختار «ناوگان اشباح» ایران وارد چین کرده است و دریافت میلیاردها دلار درآمد نفتی به تهران را ممکن ساختهاند. شبکه این شرکت در قالب طرحهای پیچیده فرار از تحریم، از جمله انتقال کشتی به کشتی نفت صادراتی ایران عمل میکرد.
یک شرکت مدیریت بازرگانی مستقر در بریتانیا و یک کشتی با نام «نیوفوژن» که تحت مدیریت این شرکت فعالیت میکرد نیز مشمول تحریمهای آمریکا شدهاند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا این نفتکش در آوریل ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را با پرچم پاناما حمل کرده بود.
یک شرکت مستقر در هنگکنگ با نام «آنبورد» نیز به دلیل تسهیل فنی حمل گاز مایع ایران از بندر عسلویه در اکتبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) توسط کشتی تحریم شدهٔ «ائوئرا» در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
ایالات متحده گفته است در چارچوب طرح «خشم اقتصادی»، به تشدید فشار اقتصادی بر ایران و شبکه بینالمللی تجارت غیرقانونی انرژی آن ادامه خواهد داد.
به گفته آمریکا، تا زمانی که ایران تلاش کند درآمدهای نفتیاش را برای تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود صرف کند، واشینگتن، ایران و تمام شرکایش در دور زدن تحریمهایش را پاسخگو خواهد کرد.
تحریم صرافیهای ایرانی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز روز جمعه اعلام کرد که سه صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکتهای پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاشهای این وزارتخانه برای مختل کردن شریانهای مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار میدهد.
این دفتر میگوید صرافیهای ایرانی هر ساله میلیاردها دلار تراکنش ارزی را تسهیل میکنند و چون ایران عمدتاً فروش نفت خود را با یوآن، واحد پولی چین تسویه میکند، این صرافیها «نقش حیاتی» در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که برای نیروهای نظامی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن قابل استفادهتر است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای ایران را «سرِ مارِ تروریسم جهانی» خواند و گفت این وزارتخانه در راستای دستورات دونالد ترامپ، «با شدت عمل میکند تا شریانهای مالی نیروهای نظامی ایران را قطع کند».
در فهرست تحریمهای جدید نام صرافیها، شرکتهای وابسته به آنها و اشخاص حقیقی که در اداره و کنترل آنها نقش دارند، دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا هفته گذشته معادل ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز را بهظن ارتباط با ایران مسدود کرده بود.
ایالات متحده همچنین روز هشتم اردیبهشت، ۳۵ نهاد و فرد را بهدلیل نقش آنها در «ساختار بانکداری سایه» ایران تحریم کرد.