هفت عضو اوپکپلاس، از جمله عربستان سعودی و روسیه، روز یکشنبه، ۱۴ تیرماه، قرار است در نشستی آنلاین درباره سهمیه تولید نفت برای ماه اوت سال جاری تصمیمگیری کنند. کارشناسان بازار انتظار دارند این گروه افزایش تولید را تصویب کند.
به گفته تحلیلگر بانک سوئیسی یوبیاس در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، این افزایش احتمالاً در ادامه روند ماههای گذشته و در حدود ۱۸۸ هزار بشکه در روز خواهد بود، هرچند تولید واقعی اعضا هنوز پایینتر از اهداف تعیینشده است.
در جریان جنگ آمریکا و ایران و اختلال شدید در عبور و مرور از تنگه هرمز که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را برای چند ماه مختل کرد، تولید عربستان سعودی، عراق و کویت حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
حال در پی امضای «تفاهمنامه اسلامآباد» میان تهران و واشینگتن در اواخر خردادماه، رفتوآمد کشتیها در منطقه نشانههایی از بهبود داشته و قیمت نفت نیز به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی همچنان تأکید میکنند که کشتیها برای عبور از تنگه هرمز باید از ایران مجوز دریافت کنند و تنها از مسیرهای تعیینشده توسط حکومت ایران عبور کنند. تهران همچنین به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای همکاری با عمان و همچنین تشکیل یک گروه نظامی چندملیتی با هدف حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز واکنش تند نشان داده است. این نوع موضعگیری تهران همچنان بر عبور و مرور کشتیها اثر منفی دارد.
در همین زمینه شبکه خبری سیانان روز شنبه، ۱۳ تیرماه، بر اساس دادههای «مِرینترَفیک» اعلام کرد دستکم پنج شناور شامل دو کشتی حمل خودرو، یک نفتکش حامل مواد شیمیایی، یک نفتکش فرآوردههای نفتی و یک کشتی فلهبر، صبح شنبه از ادامه مسیر خود در راه خروج از خلیج فارس منصرف شده و بلافاصله بازگشتهاند.
از همین رو خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان بازار نفت نوشته است که ازسرگیری کامل تولید زمانبر است و احتمالاً افزایش محسوس عرضه از ماه اوت یعنی ماه اینده میلادی شتاب خواهد گرفت.
همزمان، اوپکپلاس متشکل از اعضای سازمان اوپک به علاوه بزرگترین تولیدکنندگان نفت شامل روسیه با خطر افت قیمتها و اختلاف میان اعضا بر سر افزایش سهمیهها روبهروست؛ بهویژه پس از خروج امارات متحده عربی از این گروه در ماه مه گذشته.
هند پس از شوک جنگ در خاورمیانه به فکر گسترش اکتشاف نفت در داخل است
وزیر نفت هند میگوید این کشور پس از اختلال گسترده در تأمین انرژی در جریان جنگ خاورمیانه، برنامه اکتشاف نفت خام داخلی را گسترش میدهد.
هاردیپ سینگ پوری به خبرگزاری فرانسه گفت هند، که سومین واردکننده بزرگ نفت جهان است، قصد دارد حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق اکتشافنشده را برای بهرهبرداری نفتی به مناقصه بگذارد.
در جریان محدودیتهای تنگه هرمز، واردات نفت و گاز هند بهشدت مختل شد، اما با توافق موقت آمریکا و ایران، انتقال محمولهها از مسیر خلیج فارس دوباره از سر گرفته شده و محدودیتها و افزایش قیمتها در هند در حال کاهش است.
تولید داخلی نفت هند تنها حدود ۱۰ درصد نیاز این کشور را تأمین میکند. دهلی نو در دوران بحران، شمار تأمینکنندگان نفت خود را از ۲۷ به ۴۱ کشور افزایش داد؛ از جمله با خرید از ایران، ونزوئلا، روسیه و چند کشور آفریقایی.
وزیر نفت هند گفت مصرف انرژی این کشور سه برابر میانگین جهانی رشد میکند و بهزودی به شش میلیون بشکه در روز خواهد رسید. او افزود دولت هند برای توسعه اکتشاف نفت و گاز، برنامهای ۱۰ میلیارد دلاری در دست اجرا دارد.