فیلم جعفر پناهی نامزد دو جایزه اسکار شد؛ رکوردشکنی «گناهکاران» با ۱۶ کاندیداتوری

فیلم «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی در دو رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد و این در حالی است که بر اساس فهرستی که آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا روز پنجشنبه دوم بهمن منتشر کرد، فیلم ترسناک تاریخی «گناهکاران» با کاندیدا شدن در ۱۶ رشته رکورد جدیدی ثبت کرد.
فیلم جعفر پناهی که پیش از این جوایز مهمی ازجمله نخل طلایی جشنواره کن را به دست آورده است، در دو رشته بهترین فیلم بینالمللی و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی نامزد نود و هشتمین دوره جوایز اسکار شده است.
او در روزهای اخیر درباره اعتراضات در ایران و سرکوب شدید حکومتی واکنش نشان داده است. آقای پناهی ابتدای این هفته در جوایز فیلم اروپا که در برلین برگزار شد، با طرح درخواستی فوری از جهان خواست به سرکوبهای حکومتی در ایران «واکنش نشان دهد».
جعفر پناهی همچنین پیش از آن جایزه بهترین کارگردانی انجمن منتقدان فیلم نیویورک را به معترضان در ایران تقدیم کرد.
بر اساس فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۲۶، «گناهکاران» ساخته رایان کوگلر در حالی در ۱۶ رشته کاندیدا شد که رکورد قبلی با ۱۴ نامزدی بهطور مشترک در اختیار فیلمهای «همه چیز دربارهٔ ایو»، «تایتانیک» و «لالالند» بود،
این فیلم که داستانش در دهه ۱۹۳۰ در جنوب آمریکا میگذرد، تقریباً در تمامی رشتههای ممکن از جمله بهترین فیلم نامزد شد.
در فهرست اعلامشده، نامزدی بهترین بازیگر مرد برای مایکل بی. جردن نیز دیده میشود؛ او در این فیلم نقش دوقلوهایی را بازی میکند که با نیروهای ماورایی و نژادپرستان میجنگند.
فیلم «یک نبرد بعد از دیگری» به کارگردانی پل توماس اندرسون با ۱۳ نامزدی، از جمله نامزدی بهترین بازیگر مرد برای لئوناردو دیکاپریو، در رتبه دوم قرار گرفت.
دو فیلم اول فهرست نامزدها، هر دو محصول استودیوی برادران وارنر هستند؛ استودیویی که در حال حاضر هدف رقابت برای خرید میان نتفلیکس و پارامونت قرار دارد.
فیلمهای «مارتی بزرگ»، «فرانکشتاین» و «ارزش عاطفی» هریک ۹ نامزدی به دست آوردند و فیلم «همنت» که هفته گذشته جایزه بهترین فیلم درام جوایز گلدن گلوب را برد، در هشت رشته کاندیدای دریافت جایزه شده است.
همه این آثار در رشته بهترین فیلم نیز کاندیدا شدهاند.
برندگان اسکار توسط حدود ۱۰ هزار بازیگر، تهیهکننده، کارگردان و دیگر فعالان حرفهای سینما که اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی را تشکیل میدهند، انتخاب خواهند شد.
شبکه ایبیسی متعلق به والت دیزنی پخش مراسم را بر عهده دارد و کانن اوبرایان، کمدین آمریکایی، برای دومین سال پیاپی اجرای مراسم را انجام خواهد داد.
مراسم اسکار ۲۰۲۶ روز ۱۵ مارس در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد.