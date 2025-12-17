دو فیلم ایرانی در بین نامزدهای اولیه اسکار۲۰۲۶؛ «یک تصادف ساده» و «اوزاک یوللار»

آکادمی اسکار روز سه‌شنبه فهرست نامزدهای اولیه چند رشته از جوایز سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد و فیلمسازان ایرانی در دو رشته به این فهرست اولیه راه یافتند.

فیلم «یک تصادف ساده» ساختهٔ جعفر پناهی به نمایندگی از فرانسه در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و «راه‌های دور» ساختهٔ سارا خاکی و محمدرضا عینی در بخش بهترین فیلم مستند بلند به فهرست اولیه ۱۵ نامزد راه یافت.

تازه‌ترین ساختهٔ جعفر پناهی، از زمان نمایش در جشنوارهٔ کن و کسب جایزهٔ نخل طلای بهترین فیلم این جشنوارهٔ معتبر، به‌عنوان یکی از مدعیان اسکار بهترین فیلم بین‌المللی مطرح بوده است.

برخی از رقیبان مهم فیلم «یک تصادف ساده»، مانند «ارزش احساسی» از نروژ، «مأمور مخفی» از برزیل، «صدای هند رجب» از تونس و «هیچ انتخاب دیگری نیست» از کره‌جنوبی، نیز به فهرست نامزدهای اولیه راه یافته‌اند.

نام فیلم «یک تصادف ساده» در هفته‌های اخیر به‌عنوان بهترین فیلم بین‌المللی جوایز برخی نهادها و گروه‌های سینمایی مختلف اعلام شده است.

امسال فیلم «علت مرگ: نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار، که بنیاد سینمایی فارابی آن را به نمایندگی از ایران به آکادمی اسکار معرفی کرد، در فهرست ۱۵ نامزد اولیه دیده نمی‌شود.

از نکات قابل‌توجه این فهرست، راه‌یابی فیلم‌هایی به نمایندگی از عراق، اردن و فلسطین به مرحلهٔ بعدی جوایز اسکار است.

در بخش بهترین فیلم مستند بلند نیز فیلم «اوزاک یوللار» با نام بین‌المللی «Cutting through rocks» ساختهٔ سارا خاکی و محمدرضا عینی به فهرست نامزدهای اولیه راه یافت.

این فیلم در ماه‌های گذشته در جشنواره‌های مهم حوزهٔ مستند، ازجمله ایدفا، حضور داشته و جایزهٔ مخاطبان این رویداد معتبر را دریافت کرده است.

موضوع این مستند، که به‌عنوان محصول مشترک ایران، آمریکا، آلمان، شیلی، هلند و کانادا معرفی شده، دربارهٔ نخستین زن عضو شورای روستایی در مناطق محروم ایران است.

آکادمی اسکار فهرست نامزدهای نهایی همهٔ رشته‌ها را روز دوم بهمن (۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶) اعلام می‌کند. مراسم اهدای جوایز اسکار به برندگان نیز ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۴ اسفند) برگزار خواهد شد.