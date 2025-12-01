دادگاه انقلاب اسلامی برای جعفر پناهی، کارگردان سینما، حکم یک سال زندان صادر کرد

وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی یک سال حبس صادر کرده است.

مصطفی نیلی روز دوشنبه ۱۰ آذر در صفحهٔ ایکس خود نوشت که شعبهٔ ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت غیابی جعفر پناهی را بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌ها یا دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.

وکیل این کارگردان سینما افزوده که «در فرصت قانونی اقدامات لازم جهت اعتراض به این حکم را انجام خواهیم داد».

جعفر پناهی ۶۵ ساله تابستان سال ۱۴۰۱ بازداشت و زندانی شد و پس از نزدیک به هفت ماه حبس در زندان اوین، سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک، با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شد.

فیلم «یک تصادف ساده» او سوم خرداد امسال برندۀ نخل طلای هفتاد‌وهشتمین جشنوارهٔ فیلم کن شد؛ جایزه‌ای معتبر برای فیلمساز معترضی که بیش از ۱۵ سال اجازۀ خروج از ایران را نداشت.

در روزهای پیش از جشنوارهٔ کن، فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر سازندگان این فیلم تشدید شد و تماس‌هایی از سوی آن‌ها با برخی از سینماگرانی که در تولید آن نقش داشتند صورت گرفت و برخی از آنان نیز برای ارائه توضیح احضار شدند.

جعفر پناهی فیلم «یک تصادف ساده» را بدون دریافت مجوزهای حکومتی و همچنین بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته است.

فرانسه ۲۶ شهریور این فیلم را به عنوان نمایندهٔ خود برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار انتخاب کرد.

این کارگردان سرشناس ایرانی هم اکنون در کشورهای مختلف تور معرفی و نمایش این فیلم انجام می‌دهد. «یک تصادف ساده» داستان گروهی از زندانیان سیاسی سابق را که بازجو و شکنجه‌گر سابق‌شان را اسیر کرده‌اند، روایت می‌کند. فیلم این پرسش بنیادی را مطرح می‌کند که آیا مخالفان هم باید مثل حاکمان خشونت بورزند؟

از زمان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، حضور و نمایش فیلم‌های جریان غیررسمی یا زیرزمینی ایران در جشنواره‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافته و این فیلم‌ها در غیاب آثار مجوزدار جریان رسمی تبدیل به نمایندگان اصلی سینمای ایران شده‌اند.