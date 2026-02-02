نیروهای امنیتی پاکستان روز یکشنبه جستوجو برای شناسایی و بازداشت عاملان موجی از حملات هماهنگ جداییطلبان در استان ناآرام بلوچستان این کشور را آغاز کردند؛ حملاتی که به گفته مقامها طی دو روز بیش از ۱۹۰ کشته برجای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامهای محلی اعلام کردند حدود دهها محل همچنان در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد و عملیات جستجو یک روز پس از آن ادامه یافت که افراد مسلح به بانکها، زندانها، پاسگاههای پلیس و تأسیسات نظامی یورش بردند.
بنا بر اعلام سروزیر ایالت بلوچستان، در این حملات دستکم ۳۱ غیرنظامی و ۱۷ نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند و در مقابل، ۱۴۵ مهاجم نیز جان خود را از دست دادند؛ رقمی که شامل بیش از ۴۰ شبهنظامی کشتهشده در عملیات روز جمعه است.
پاکستان دهههاست با شورش جداییطلبان در استان بلوچستان خود، هممرز با افغانستان و ایران، روبهرو است. بلوچستان پاکستان از نظر مواد معدنی غنی است اما محرومترین بخش پاکستان بهشمار میآید.
در پی حملات اخیر، اینترنت همراه در سراسر استان بلوچستان پاکستان بیش از ۲۴ ساعت قطع شده، رفتوآمد جادهای مختل و حرکت قطارها متوقف شده است. شهر کویته، مرکز استان، روز یکشنبه پس از انفجارها تقریباً خلوت بود و بسیاری از شهروندان از ترس در خانهها ماندند.
سرفراز بگتی، سروزیر بلوچستان، در نشست خبری در کویته گفت تمامی مناطق مورد حمله «پاکسازی» شدهاند و افزود نیروهای امنیتی مهاجمان را «تا مخفیگاههایشان» تعقیب خواهند کرد.
گروه «ارتش آزادیبخش بلوچستان» مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. این گروه که از سوی ایالات متحده در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دارد، اعلام کرده اهداف آن شامل تأسیسات نظامی و مقامهای پلیس و اداری بوده است.
در همین حال، مقامهای پاکستانی از جمله وزیر کشور و وزیر دفاع این کشور بدون ارائه شواهد، هند را به حمایت از مهاجمان متهم کردند؛ اتهامی که دهلینو آن را رد کرده و «بیاساس» خوانده است.
کارشناسان امنیتی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، این حملات را از جسورانهترین عملیاتهای سالهای اخیر دانسته و نسبت به افزایش توان هماهنگی و سازماندهی جداییطلبان در بلوچستان ابراز نگرانی کردهاند.
استان بلوچستان، که هم فقیرترین استان پاکستان و هم بزرگترین آن از نظر وسعت است، در تقریباً همه شاخصها از جمله آموزش، اشتغال و توسعهٔ اقتصادی از سایر مناطق کشور عقب مانده است.
جداییطلبان بلوچ دولت پاکستان را متهم میکنند که بدون بهرهرسانی به مردم محلی، از گاز طبیعی و منابع معدنی فراوان این استان بهرهبرداری میکند.
در سالهای اخیر، گروه «ارتش آزادیبخش بلوچستان» حملات خود را علیه پاکستانیهای ساکن استانهای دیگر که در این منطقه کار میکنند، و نیز شرکتهای خارجی فعال در حوزه انرژی، تشدید کرده است.
سال گذشته، جداییطلبان به قطاری با ۴۵۰ مسافر حمله کردند که این اقدام به محاصرهای خونین و دو روزه انجامید.