ارتش پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور طی دو روز گذشته سه مخفیگاه گروه شبهنظامی «تحریک طالبان پاکستان» در شمالغرب و نزدیکی مرز افغانستان را هدف یورش قرار دادند که به درگیریهای شدید و کشته شدن ۱۹ سرباز و ۴۵ شبهنظامی منجر شد.
ارتش پاکستان روز شنبه ۲۲ شهریور اعلام کرد در نخستین عملیات در منطقه باجور، واقع در ایالت خیبرپختونخوا، ۲۲ شبهنظامی کشته شدند.
در عملیات جداگانهای در وزیرستان جنوبی نیز ۱۳ شبهنظامی دیگر کشته شدند. طبق بیانیه ارتش، ۱۲ سرباز نیز در این درگیریها جان خود را از دست دادند.
ارتش در بیانیه دیگری افزود که در عملیات اطلاعاتی روز پنجشنبه در منطقه لور دیر، نبرد شدیدی رخ داد که طی آن هفت سرباز و ۱۰ شبهنظامی طالبان پاکستانی کشته شدند.
ارتش تأکید کرد که شبهنظامیان از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده میکنند و از حکومت طالبان در کابل خواست تا «به مسئولیتهای خود عمل کرده و مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیتهای تروریستی علیه پاکستان شود».
ارتش شبهنظامیان کشتهشده را «خوارج» نامید؛ اصطلاحی که دولت پاکستان برای «تحریک طالبان پاکستان» به کار میبرد و مدعی شد که آنها از سوی هند حمایت میشدند، هرچند هیچ مدرکی در اینباره ارائه نکرد.
پاکستان مدتهاست هند را به حمایت از طالبان پاکستانی و جداییطلبان در بلوچستان متهم میکند، اتهاماتی که دهلینو آن را رد کرده است.
حکومت در طالبان افغانستان و دولت هند هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادهاند.
به گزارش رسانههای دولتی، آصف علی زرداری، رئیسجمهور و شهباز شریف، نخستوزیر، و دیگر مقامات از نیروهای امنیتی به خاطر کشتن دهها شبهنظامی قدردانی کرده و فداکاری نیروها را ستودند. شریف و فرمانده ارتش، فیلد مارشال عاصم منیر، در مراسم تشییع دستهجمعی سربازان حضور یافتند و از نیروهای زخمی در بیمارستان نظامی شهر بنو عیادت کردند.
طبق گزارش رسانههای دولتی، آقای شریف گفت که پاکستان خواستار روابط مسالمتآمیز با همه همسایگان خود، از جمله افغانستان است. اما او از حکومت طالبان خواست تا «انتخابی روشن» میان حفظ روابط دوستانه با پاکستان یا ادامه پناه دادن به طالبان پاکستانی داشته باشد.
پاکستان در سالهای اخیر شاهد افزایش حملات شبهنظامی بوده است که بیشتر آنها را طالبان پاکستانی (تحریک طالبان پاکستان) بر عهده گرفتهاند. این گروه از طالبان افغانستان جداست، اما ارتباط نزدیکی با آنها دارد.
طالبان پاکستانی پس از به قدرت رسیدن طالبان افغانستان در سال ۲۰۲۱ جسورتر شدهاند و بسیاری از رهبران و جنگجویان این گروه در آن سوی مرز، در خاک افغانستان، پناه گرفتهاند.