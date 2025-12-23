رئیسجمهوری اسلامی ایران میگوید که وضعیت آب در کشور «بحرانی» است و در شرایط فعلی، تقریباً همه استانها بدون استثنا با مشکل آب مواجهاند.
مسعود پزشکیان که روز سهشنبه دوم دی برای ارائهٔ لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی رفته بود، مشکل آب در ایران آنقدر بحرانی خواند که گفت: «امروز استانها عملاً درگیر اختلاف و دعوا هستند؛ مثل اختلافات بین اصفهان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، خوزستان و یزد بر سر آب».
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، او افزود: «تمام قوانینی که از اول انقلاب تاکنون برای کنترل و بهبود مصرف بهینهٔ آب نوشته شده است، بر اساس آمار وضعیت ما در حوزه آب را بدتر کرده؛ یعنی قانون مشکل ما را حل نکرده است».
ایران سالهاست که با پدیده خشکسالی شدید روبهرو است، اما در کنار آن هدر رفتن آب، استخراج بیرویه از سفرههای زیرزمینی، ضعفهای ساختاری از جمله مدیریت ناکارآمد یا بیش از حد مداخلهگرانه در امور آب، و گسترش کشاورزی باعث شده که این بحران در کشور تشدید شود.
از سوی دیگر، دانشمندان گروه «نسبتدهی آبوهوای جهان» ۳۰ آبان امسال اعلام کردند که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسان، خطر خشکسالی در کشورهایی چون ایران را بیش از ۱۰ برابر افزایش داده است.
رئیسجمهوری ایران با اشاره به «تلاشهای» دولت خود برای حل بحران آب، گفت که «از ابتدا برای من کاملاً روشن بوده که توسعه در تهران، کرج، اطراف تهران و حتی قزوین، از نظر زمین و منابع، امکان بارگذاری جمعیتی بیش از این را ندارد».
پزشکیان گفت: ما در تابستان امسال همواره این نگرانی را داشتیم که اگر آب از طالقان به تهران نرسد، در مهرماه با کمبود جدی آب مواجه خواهیم شد. «با فشار فراوان و صرف هزینههای بسیار، آب را از آن منطقه منتقل کردیم».
او با اشاره به انتقادها از دولت خود در زمینهٔ بحران آب گفته: «هر کسی که مدعی است میتواند مشکل آب را حل کند، اگر واقعاً راهحلی دارد، بیاید کمک کند».
رئیسجمهوری ایران گفته که کشور در سال جاری تا کنون «۴۰۰ میلیارد متر مکعب» بارندگی داشته است.
با این حال، بر اساس گزارش وزارت نیرو، وضعیت کلی مخازن سدهای ایران تا پایان آذرماه نشان میدهد که میزان ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی تاکنون «۱۹ درصد کمتر از سال گذشته است و تنها ۳۴ درصداز مخازن سدها پر شده است».
این گزارش میافزاید: در تهران، سد امیرکبیر ۸۸ درصد کمتر از سال گذشته، سد لار ۵۱ درصد و سد لار ۴۸ درصد کمتر از سال گذشته آب دارند.
سد طالقان و لتیان نیز به ترتیب ۴۸ و ۵۳ درصد کمتر از سال قبل موجودی آب دارند، با این حال در استان هرمزگان وضعیت آبی به شدت بهبود یافته است، بهطوری که ️سه سد این استان «۲۲» تا «هزار درصد» بیشتر از سال گذشته آب دارند.
آخرین آمارها نشان میدهد که کشاورزی در ایران «بیش از ۹۰ درصد» منابع آب را میبلعد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه با اشاره به همین موضوع گفته که بخش عمدهای از آب، بهویژه در کشاورزی، «به شکل فلهای مصرف میشود».
اما غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، این نظر را رد کرد و گفت: «بحران آب را نباید صرفاً به بخش کشاورزی نسبت داد» و «تغییرات اقلیمی، کاهش و بینظمی بارشها و افزایش مصرف در بخشهای مختلف، در شکلگیری این بحران نقش داشتهاند».