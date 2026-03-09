۱۷ تن از فعالان سیاسی و مدنی مستقل ایرانی سه نامه جداگانه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور ایالات متحده، مسئولان جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران منتشر کردند. امضاکنندگان از طیف‌های فکری و سیاسی گوناگون، هدف مشترک خود را جلوگیری از ویرانی ایران و فراهم کردن زمینه گذار مسالمت‌آمیز به نظمی سیاسی دموکراتیک و سکولار اعلام کرده‌اند. در نامه به رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت اعلام فوری آتش‌بس و پرهیز از تخریب زیرساخت‌های ایران تأکید شده و از او خواسته شده است با حمایت از گفت‌وگوهای سیاسی، شکل‌گیری روندی برای انتقال قدرت و تشکیل دولتی انتقالی را تسهیل کند؛ مسیری که مانع از تبدیل شدن ایران به وضعیتی شبیه غزه یا ونزوئلا شود. در نامه به مسئولان جمهوری اسلامی نیز هشدار داده شده که ادامه جنگ، سرکوب داخلی و بی‌توجهی به خواست اکثریت مردم می‌تواند کشور را با خسارت‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو کند. نویسندگان خواستار آتش‌بس فوری، کاهش تنش و آغاز اصلاحات سیاسی بنیادین از جمله آزادی زندانیان سیاسی، پایان سرکوب اعتراضات و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی ملی شده‌اند. در نامه سوم خطاب به فرماندهان سپاه و مقام‌های حکومتی که نویسندگان می‌گویند مخالف آن‌ها هستند تأکید شده است که حکومت اقلیت بر اکثریت ناراضی پایدار نیست. از آنان خواسته شده با شنیدن صدای مردم و کنار گذاشتن سیاست‌های سرکوبگرانه، مسیر انتقال کم‌هزینه قدرت و شکل‌گیری دولتی انتقالی را هموار کنند تا از خشونت، فروپاشی و بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری شود. عباس امانت، بهروز بیات، فرزانه بذرپور، سعید پیوندی، مونا تجلی، نیره توحیدی، شهلا حائری، مجید زمانی، هادی زمانی، کاظم علمداری، احمد علوی، رضا علیجانی، مهرانگیز کار، مهدیه گلرو، هما هودفر، حمید همت پور و مهرداد خوانساری امضا کنندگان این نامه هستند. آقای خوانساری دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه به پرسش‌های رادیوفردا در این‌باره پاسخ داده است.