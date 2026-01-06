گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران حاکی است که بسیاری از شهرهای کشور ازجمله تهران، پایتخت، درگیر اعتراضات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای بودند و معترضان در آن‌ها شعارهای تندی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه علی خامنه‌ای سر دادند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش برخی گروه‌های حقوق بشری حاکی است که روز سه‌شنبه ۱۶ دی و در دهمین روز اعتراض‌های مردمی، بازار تهران و محدوده‌های دیگر مرکز و جنوب تهران شاهد تجمع معترضان بود و نیروهای امنیتی اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کردند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر بازار تهران، خیابان سعدی، محدودهٔ میدان‌های حسن‌آباد و امام‌خمینی و همچنین سه‌راه آذری در ظهر و بعدازظهر روز سه‌شنبه محل برپایی تجمع و سر دادن شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت اقتصادی کشور بود.

همچنین تصاویری از بازار بزرگ تهران منتشر شده است که نشان می‌دهد مغازه‌ها تعطیل‌اند و کسبه با تجمع، شعار «آزادی آزادی» و «تورم، گرانی، این است شعار مردم» سر می‌دهند. در تصاویر دیگر مأموران دیده می‌شوند که با شلیک گاز اشک‌آور سعی می‌کنند بازاریان را پراکننده کنند.

گزارش شده که مناطق دیگر تهران مانند مولوی، پل حافظ، باغ سپهسالار، پامنار، لاله‌زار، امین‌حضور نیز شاهد اعتراض‌های مردمی بوده است.

این تجمعات در پی انتشار فراخوانی برای اعتراض در روز سه‌شنبه شکل گرفتند.

از سوی دیگر تصاویر منتشر شده از بیمارستان سینا در خیابان امام خمینی تهران، شلیک گاز اشک‌آور به داخل این بیمارستان را نشان می‌دهد.

در این تصاویر تجمع و سر دادن شعارهایی در اطراف این بیمارستان و حضور نیروهای امنیتی دیده می‌شود.

رسانه‌های داخلی از تعطیلی بخش عمده بازارهای تهران خبر داده‌اند؛ خبرگزاری ایسنا نوشته که در محدودهٔ میدان ۱۵ خرداد و بازار بزرگ تهران بیشتر مغازه‌ها بسته بودند و مراکز خرید علاءالدین و چارسو در خیابان جمهوری نیز هرچند باز بودند، اما «تقریباً تمامی فروشنده‌ها بیرون از پاساژها حضور داشتند».

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نیز اذعان کرده که در بازار بزرگ تهران «بسیاری از کسبه با پایین کشیدن کرکره‌ها، فعالیت خود را متوقف کرده بودند».

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، مدعی شده که «تجمعات پراکنده‌ای» در اطراف بازار بزرگ تهران شکل گرفت و پلیس با متفرق کردن معترضان، باعث پراکنده شدن آن‌ها در کوچه‌های اطراف شد.

فارس همچنین نوشته که بخش‌هایی از بازار، از جمله بازار طلا، از ظهر به نشانهٔ اعتراض به افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‌ها تعطیل شده بود.

کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» خبر داده که از ظهر، بازار تهران به شکل کامل تعطیل و در اعتصاب بوده است.

این در حالی است که ظهر سه‌شنبه روند کاسته شدن از ارزش پول ملی ایران بار دیگر شتاب گرفت و قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار از ۱۴۷ هزار تومان گذشت و قیمت سکه طلای بهار آزادی هم‌مرز ۱۷۰ میلیون تومان را رد کرد.

از سوی دیگر در پی اعلام رسمی دولت مسعود پزشکیان دربارهٔ تک‌نرخی شدن ارز در روز دوشنبه، قیمت برخی از کالاهای اساسی شاهد افزایش دو تا سه برابری بوده و برخی از این اقلام در اکثر فروشگاه‌ها نایاب شده و شماری از فروشگاه‌ها هم روغن خوراکی را سه برابر قیمت قبل می‌فروشند.

روز سه‌شنبه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «نشست فوق‌العاده» نمایندگان این استان با حضور وزیر صمت برای «بررسی فوری مطالبات بازاریان و اصناف» در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

روز سه‌شنبه در ادامه اعتراض‌های مردمی، تجمعاتی در چند شهر دیگر ایران نیز برگزار شد.

تصاویر منتشر شده از ملکشاهی ایلام، زنان معترضی را نشان می‌دهند که علیه سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار می‌دهند.

گزارش شده که دو تن از کشته‌شدگان اعتراضات این هفته ملکشاهی روز سه‌شنبه در این شهرستان تشییع شدند.

خبرگزاری فارس مدعی شده در جریان تجمعات بعد از برگزاری مراسم تشییع این کشته‌شدگان، معترضان وارد شهر شدند و عده‌ای از آن‌ها به سمت پلیس «شلیک» کردند که باعث زخمی‌شدن چند نیروی پلیس و کشته شدن یکی از مأموران شده است.

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از آبدانان در استان ایلام، جمعیت زیادی از مردم این شهر را نشان می‌دهد که در خیابان‌ها دست به تظاهرات زده و علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.

همچنین تصاویری از تجمع مردم در شهر مشهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که

در این تصاویر نیروهای امنیتی به معترضان حمله‌ور می‌شوند.

در شهرکرد نیز مردم معترض روز سه‌شنبه به خیابان‌ها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.

تصاویری که از این اعتراضات منتشر شده، نیروهای سرکوب و یگان ویژه را نشان می‌دهد که با خودروهای سنگین و آب‌پاش سعی در متفرق کردن معترضان و تسلط بر خیابان‌ها دارند.

تصاویر دیگری، مقاومت یک زن معترض در مقابل ماشین آب‌پاش نیروهای امنیتی را در شهرکرد نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، ویدئوی منتشر شده از یزدانشهر نجف‌آباد نیز از حمله نیروهای امنیتی به تجمع معترضان به بازداشت‌های اخیر در این شهر حکایت دارد.

یک روز پس از هشدار خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات در این شهر، گروهی از مردم در روز سه‌شنبه دست به تجمع زدند. روز دوشنبه شماری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان هشدار داده بودند که اگر این افراد آزاد نشوند دست به تجمع خواهند زد.

دور جدید اعتراضات در ایران از هفتم دی‌ماه توسط بازاریان تهران و در اعتراض به نوسانات شدید قیمت دلار و بحران‌های اقتصادی در کشور آغاز شد اما به سرعت از شکل صنفی خارج شد و رنگ>‌بوی سیاسی به خود گرفت و اقشار مختلف شهرهای زیادی به آن پیوسته‌اند.