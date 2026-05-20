در سفر ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه به پکن، رهبران دو کشور از پیشرفت روابط راهبردی میان دو طرف تمجید کردند. شی جینپینگ در این دیدار تأکید کرد که ادامه درگیریها در خاورمیانه «صلاح نیست» و خواستار برقراری آتشبسی «جامع» شد.
بر اساس متن منتشرشده در خبرگزاری دولتی شینهوآ، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت که دو کشور باید بر راهبرد بلندمدت تمرکز کرده و نظام حکمرانیِ جهانی را که بهگفتهٔ او «عادلانهتر و منطقیتر» باشد، ترویج کنند.
شی در آغاز این دیدار در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، گفت: «دلیل رسیدن روابط چین و روسیه به این سطح آن است که ما توانستهایم اعتماد سیاسی متقابل و همکاری راهبردی را عمیق کنیم.»
او خطاب به پوتین افزود: «پایههای اعتماد متقابل در حال مستحکمتر شدن است» و «روابط چین و روسیه وارد مرحلهای جدید از پیشرفت بیشتر و توسعه سریعتر شده است.»
پوتین نیز در این دیدار مدعی شد که روابط دو کشور به «حفظ ثبات جهانی کمک میکند» و تأکید کرد که روسیه، با وجود تنشها در خاورمیانه، همچنان تأمینکنندهٔ قابل اعتماد انرژی باقی مانده است.
او گفت: «حتی در شرایط عوامل خارجی نامطلوب، همکاری و روابط اقتصادی ما همچنان روندی مثبت نشان میدهد.» او در مورد «عوامل خارجی نامطلوب» تضیح بیشتری نداد.
رئیسجمهور روسیه همچنین به شی جینپینگ گفت که دو کشور «شراکت جامع» خود را توسعه خواهند داد؛ شراکتی که به گفته رئیس کرملین، «آزمون زمان را پشت سر گذاشته است.»
رسانههای دولتی چین گزارش دادند که شی جینپینگ در دیدار با همتای روسی خود، در عین حال گفت که ادامه درگیریها در خاورمیانه «صلاح نیست» و خواستار برقراری آتشبسی «جامع» شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوآ، شی به پوتین گفت: «برقراری فوری یک آتشبس فراگیر، ضرورتی حیاتی دارد؛ ازسرگیری درگیریها بههیچوجه عاقلانه نیست و تداوم مذاکرات از اهمیتی ویژه برخوردار است.»
رسانهها نوشتهاند انتظار میرود مسکو در این سفر که به فاصله کوتاهی پس از سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به پکن صورت گرفت، برای تقویت همکاریهای انرژی بر چین فشار بیاورد.
شی جینپینگ با تشریفات رسمی شامل گارد احترام و شلیک توپ در تالار بزرگ خلق از ولادیمیر پوتین استقبال کرد، انتظار میرود این دو رهبر روز را با دیداری صمیمانه بر سر چای به پایان برسانند.
رویترز نوشته از آن رو که این دیدار تنها اندکی پس از سفر ترامپ به پایتخت چین انجام میشود، تشریفات و نتایج نشست رهبران دو کشور بهدقت بررسی و با آن سفر مقایسه خواهد شد.
دیپلماسی چای
شی جینپینگ به میزبانی رهبران خارجی بر سر چای معروف است، اما محل و شیوه این دیدارها میتواند نشانهای از میزان احترام او به مهمانش تلقی شود.
وقتی شی در ماه مه ۲۰۲۴ میزبان پوتین بود، این دو رهبر هنگام گفتوگو بر سر چای در فضای باز «ژونگنانهای» کراواتهای خود را کنار گذاشتند؛ مکانی که پیشتر باغ امپراتوری بود و اکنون دفتر حزب کمونیست حاکم و دولت چین در آن قرار دارد.
در مقابل، قدمزدن ترامپ در باغی محرمانه و نوشیدن چای با شی در همان مجموعه، همراه با بازدید از معبد آسمان در هفته گذشته، ظاهری برنامهریزیشدهتر و نمایشیتر داشت.
گریم اسمیت، پژوهشگر ارشد بخش امور اقیانوس آرام در دانشگاه ملی استرالیا، به رویترز گفت: «پکن از این تصویرسازی بسیار لذت میبرد. آنها دوست دارند مرکز توجه جهان باشند و این موضوع را تا جایی که بتوانند برای مخاطبان داخلی خود برجسته خواهند کرد.»
رسانههای دولتی چین، سفرهای پشت هم رهبران این دو کشور بزرگ به چین را نشانهای از «جایگاه ویژه» این کشور در نظم جهانی دانستهاند.
انتظارات بالا
پوتین، که شی را «دوست عزیز» خوانده و خود نیز از سوی رهبر چین «دوست قدیمی» لقب گرفته، زمانی وارد پکن شده که تجارت دوجانبه پس از افت سال گذشته دوباره رو به بهبود است. ارزش تجارت دوطرفه در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.
ارزش تجارت چین و روسیه در سال ۲۰۲۵ به میلیارد دلار رسید که نسبت به رکورد سال ۲۰۲۴، ۶.۵ درصد کاهش داشت و نخستین افت در پنج سال گذشته محسوب میشود.
پوتین بر ضرورت معکوس کردن این روند نزولی تأکید کرده؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت چین بهعنوان شریان اقتصادی برای مسکوی تحت تحریم است، در حالی که جنگ اوکراین بر اقتصاد روسیه فشار وارد کرده است.
او با هیئتی شامل معاونان نخستوزیر، وزیران و رؤسای شرکتهای دولتی و بانکهای بزرگ به پکن سفر کرده است.
کرملین اعلام کرده که برای این سفر «انتظارات جدی» وجود دارد. این سفر علاوه بر مذاکرات، شامل مراسم امضای اسناد، ضیافت رسمی و دیدار غیررسمی خواهد بود؛ جایی که دو رهبر درباره مسائل مهم بینالمللی گفتوگو خواهند کرد.
طبق اعلام کرملین، انتظار میرود در این سفر حدود ۴۰ سند میان دو کشور امضا و بیانیه مشترکی ۴۷ صفحهای درباره تقویت شراکت دو کشور منتشر شود.
کارشناسان صنعت گفتهاند که مذاکرات درباره خط لوله گاز «قدرت سیبری ۲»، که قرار است روسیه را به شمال چین متصل کند، نیز احتمالاً در این سفر مطرح خواهد شد.
شراکت موسوم به «بدون محدودیت» میان چین و روسیه از زمان اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین تقویت شده است.
کمبودهای عرضه انرژی ناشی از درگیری ایران ممکن است موضع روسیه را برای پیشبرد این خط لوله بهعنوان منبع بلندمدت گاز تقویت کند، اما پکن احتمالاً همچنان مایل خواهد بود راهبرد تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی خود را حفظ کند.