فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شهروندان را تهدید کرد در صورت حضور اعتراضی در خیابانها برخوردی مشابه «دشمن» با آنها خواهد شد و دست نیروهای حکومتی «روی ماشه» است.
احمدرضا رادان شامگاه سهشنبه ۱۹ اسفند در اظهاراتی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که «ما از این به بعد همه مسائلمان را جنگی میبینیم».
این اظهارات همزمان با پیام دوبارۀ بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران پخش شد که گفت در روزهای آینده شرایطی را برای شما فراهم خواهیم کرد تا سرنوشت خود را به دست بگیرید.
پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی مشابه، از مردم ایران خواسته بود فعلاً و همزمان با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در خانه بمانند و به وقتش برای بهدست گرفتن نهادها به خیابانها بیایند.
رادان با استفاده از ادبیاتی توهینآمیز، افرادی که نگاهشان به گفته او «به آن طرف» است را «وطنفروش»، «پَست» و «تفاله» نامید و افزود اینها منتظرند «ببینند آنها چی قرقره میکنند، تازه استفراغ آنها را خودشان قرقره کنند».
او همچنین بهطور مستقیم و با صراحت تهدید کرد: «اگر کسی به خواست دشمن [به خیابان] بیاید، ما دیگر او را معترض نمیبینیم او را دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم. برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم و همه بچههای ما هم دست به ماشه آمادهاند.»
این در حالی است که حدود دو ماه پیش از جنگ جاری، در جریان سرکوب اعتراضات دیماه، هزاران معترض در سراسر کشور با شلیک مستقیم مأموران حکومتی کشته شدند.
در همین زمینه، شاهزاده رضا پهلوی نیز روز چهارشنبه با انتشار پیامی خطاب به مردم از آنان خواست به خاطر امنیت خودشان خیابانها را ترک کنند و در خانههایشان بمانند.
آقای پهلوی همچنین بار دیگر از نیروهای نظامی و انتظامی خواست حساب خود را از نیروهای سرکوبگر جدا کنند و به مردم بپیوندند.
تهدیدها علیه شکلگیری اعتراضات خیابانی در شرایطی بیان میشود که در روزهای اخیر گزارشهایی از حضور گستردهٔ نیروهای امنیتی و ایجاد ایست بازرسیهای متعدد در شهرهای ایران منتشر شده است.
برخی شهروندان فضای شهرها را بهدلیل وجود این نیروها در خیابانها و مانورهای رعبآور آنها «ترسناک» توصیف کردهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز در گزارشی میدانی از تهران وضعیت پایتخت را «پادگانی» توصیف کرده است.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری مقیم خارج از ایران، هم بهنقل از شهروندانی در مشهد از استقرار گستردهٔ نیروهای مسلح در این شهر خبر داده و نوشته است نیروهای سرکوب «مسلسلها و دوشکاها را روی ماشینها نصب کرده و شبانهروز در کوچه و خیابان میچرخند».
بعد از کشتار بیسابقهٔ مردم معترض در دیماه ۱۴۰۴، مقامهای اروپایی بارها از جمهوری اسلامی بهدلیل «کشتن مردم خود» انتقاد کرده بودند. با این حال علیرغم این انتقادها فرمانده پلیس، اینبار مردم ایران را در صورت حضور در خیابان «دشمن» نامید.
احمدرضا رادان در اعتراضات دیماه نیز پیش از آنکه علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، معترضان را «تروریست» بنامد، تهدید کرده بود که «با اغتشاشگران تا نفر آخر برخورد میکنیم».
از زمان سخنرانی علی خامنهای در ۱۳ دی که معترضان را «یک عده آدم تحریکشدۀ مزدور دشمن» نامید که باید آن ها را «سر جای خود نشاند»، رتوریک رسمی مقامات بلندپایه حکومت ایران و رسانههای وابسته و نزدیک به حکومت در قبال اعتراضات بهطور کامل تغییر کرد و در پی آن کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه رقم خورد.
ارگان حقوق بشری «هرانا» مستقر در واشینگتن، در گزارشی از ۵۰ روز نخست اعتراضات ایران که از دیماه آغاز شد، نوشت که شش هزار و ۴۸۸ معترض غیرنظامی کشتهشده در اعتراضات را شناسایی کرده است.
ارسال هزاران پیامک هشدار و بازداشت «۸۱ نفر»
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی که سابقۀ دستورات خشونتآمیز در برخورد با معترضان را در کارنامۀ خود دارد، در بخش دیگری از گفتوگوی تلویزیونی خود به افرادی که به گفتۀ او بخواهند در فضای مجازی «تشویش اذهان عمومی» بکنند هم هشدار داد که آنها هم به عنوان «دشمن» تلقی میشوند.
او از ارسال پیامک برای هزاران نفر و بازداشت و تشکیل پرونده برای چندین نفر خبر داد و گفت دستگاه قضایی هم به طور رسمی اعلام کرد که مصادره و اعدام و زندان در انتظار آنها خواهد بود.
فرمانده نیروی انتظامی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش، شمار افراد بازداشتشده را ۸۱ نفر اعلام کرد و گفت برخی از آنها برای شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال «خبررسانی» میکردند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند بهصراحت درباره انتشار عکس و فیلم از محل اصابت حملات آمریکا و اسرائیل که به باور این نهاد «موجب تکمیل پازل اطلاعاتی و ایجاد ارعاب میشود»، هشدار داده است.
احمدرضا رادان در سال ۱۳۸۸ و انتخابات جنجالبرانگیز ریاستجمهوری در ایران، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و در سرکوب معترضان در دوران «جنبش سبز» نیز نقش محوری داشت. پس از آن بود که آمریکا نام او را به فهرست افراد تحت تحریم خود افزود.
نام رادان با پروندهٔ کهریزک، سرکوب معترضان در تاسوعا و عاشورای خونین سال ۸۸، اجرای «طرح نور» برای برخورد خشونتآمیز با زنان مخالف حجاب اجباری و نیز تحقیر بازداشتشدگان تحت عنوان «اراذل و اوباش» و پلمب بسیاری از اماکن تفریحی گره خورده است.
او در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که در پی جانباختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، با حکم علی خامنهای، جایگزین حسین اشتری فرمانده وقت نیروی انتظامی شد.
تقدیر رادان از «موشکهای فرهنگی اصحاب رسانه و صداوسیما»
یک روز پس از آن که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد به افراد همصدا با حکومت اینترنت سفید اعطا میشود، فرمانده نیروی انتظامی هم از آنچه «موشکهای فرهنگی» نامید، تقدیر کرد.
احمدرضا رادان در گفتوگوی تلویزیونی خود گفت «قویتر از موشکهای ما» که بر سر اسرائیل و آمریکا «فرود» میآید، «موشکهای فرهنگی است».
او پرتاب این موشکها را کار «بچههای صداوسیما و اصحاب رسانه چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی شنیداری یا دیداری» توصیف کرد.
اشارهٔ او به فعالان رسانهای حامی حکومت است که در فضای مجازی به دفاع از اقدامات حکومت و نیز انتشار و تقویت روایت جمهوری اسلامی از اعتراضات یا جنگ میپردازند.
در حالی که قطع کامل اینترنت در ایران از ۲۴۰ ساعت گذشته است، آن هم در شرایط جنگی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از تمهیدات در این زمینه برای کسانی خبر داد که بهگفتهٔ او «میتوانند صدا را به جهان برسانند».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز سهشنبه ۱۹ اسفند این خبر را اعلام کرد اما توضیحی درباره این افراد و منظورش از «رساندن صدا» نداد، اما از اظهارات او اینطور برداشت میشود فعالان رسانهای همصدا با حکومت مشمول این نوع از اینترنت طبقاتی میشوند.